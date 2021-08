Idosa é assaltada no Cascatinha e fica presa dentro do banheiro

por Jorge Júnior - 20/08/2021 08:38

Uma idosa, de 61 anos, foi assaltada no início da tarde desta quinta-feira, dia 19 de agosto, na Rua Antônio Altaf, no Bairro Cascatinha.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), ela estava no interior do hortifruti quando o suspeito entrou no local, simulando estar armado, anunciou o roubo, subtraiu o aparelho celular e a quantia de R$ 120.

Em seguida ele trancou a vítima no banheiro e fugiu.