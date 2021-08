Viaduto do bairro Santa Teresa permanece fechado até terça-feira

Os motoristas terão como opção para substituir o trajeto do viaduto a passagem de nível do bairro Poço Rico

da Redação - 21/08/2021 08:26

O viaduto Engenheiro Renato José Abramo, localizado no bairro Santa Teresa, que está interditado desde segunda-feira, 16, permanecerá fechado até terça-feira, 24. A intervenção é devido ao prosseguimento da obra de despoluição do Rio Paraibuna, realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). Os agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) vão ficar responsáveis pelo monitoramento do entorno da obra.

Os motoristas terão como opção para substituir o trajeto do viaduto a passagem de nível do bairro Poço Rico, localizada no cruzamento das ruas da Bahia e Pinto de Moura. As obras serão executadas apenas na entrada do viaduto. A SMU instalou faixas de orientação no local sobre a interdição implantada.