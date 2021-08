Duas farmácias são assaltadas no Centro de Juiz de Fora

Nos dois casos, os bandidos estavam armados

da Redação - 23/08/2021

A Polícia Militar (PM) registrou dois assaltos a farmácias, no Centro de Juiz de Fora. O primeiro caso ocorreu no início da noite do último sábado, 21 de agosto, na Avenida Getúlio Vargas.



Segundo o boletim de ocorrências, um homem, de 29 anos, que trabalha como segurança do estabelecimento, relatou que o indivíduo entrou no local e subtraiu um pacote com 192 toalhas umedecidas, no valor de R$ 44,90. Ao tentar fugir, ele foi abordado pelo segurança, que acabou deixando ele sair do local, após ser ameaçado com uma faca.

A outra ocorrência foi na manhã desse domingo, 22 de agosto, por volta das 8h, na rua Santo Antônio. Conforme o BO, a supervisora de uma farmácia, de 32 anos, acionou a PM dizendo que por volta das 7h, um homem simulando estar armado, entrou no local e roubou R$ 267 do caixa e fugiu. A mulher foi orientada e a PM segue no rastreamento dos dois casos.