Mulher é assaltada na porta de casa no Bairro Bom Pastor

A mulher tentou recuperar os objetos correndo atrás do autor

da Redação - 23/08/2021

Uma mulher, de 45 anos, foi assaltada na porta de casa, na noite da última sexta-feira, 20 de agosto, na rua Delorme de Carvalho, no Bairro Bom Pastor.

Conforme o boletim de ocorrências, o crime aconteceu por volta das 19h. A vítima estava na porta de casa, quando foi abordada pelo bandido que levou uma bolsa com dez peças de roupas novas, um par de sandália, um par de tênis, um broche de ouro, além do chaveiro com as chaves do imóvel.

A mulher tentou recuperar os objetos correndo atrás do autor, mas ao perceber que ele estava armado, ela parou e acionou a Polícia Militar (PM).