Implosão de rocha interdita trecho da Avenida Rio Branco no bairro Cruzeiro do Sul

A saída da Rua Aurora Torres para a Avenida Rio Branco também ficará fechada

por Jorge Júnior - 24/08/2021 07:25

Nesta quarta-feira, 25 de agosto, às 15h, e no próximo sábado, 28, no mesmo horário, o trânsito na Avenida Rio Branco, no bairro Cruzeiro do Sul, será interditado no trecho entre a Rua Ibitiguaia e a Avenida Joaquim Vicente Guedes para a implosão de uma rocha em uma obra localizada em frente ao número 5.250 da via. A previsão é que a avenida seja liberada em cerca de dez minutos. Porém, neste prazo, não será permitida a circulação de pedestres no trecho de interdição e nem a circulação de veículos na Avenida Presidente João Goulart, onde estão instalados um supermercado e uma faculdade.

A saída da Rua Aurora Torres para a Avenida Rio Branco também ficará fechada. A partir da noite desta terça-feira, 24, o estacionamento para veículos ficará proibido em todo o trecho a ser interditado para implosão. Os agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) iniciam o monitoramento no local a partir da manhã de quarta-feira. Cerca de uma hora antes da detonação, a equipe estará com um efetivo maior na área de interdição para controlar o fechamento e posterior liberação da via. Todo o procedimento será repetido no sábado, com a proibição de estacionamento no final da noite da sexta-feira, 27.