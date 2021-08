Mulher dá à luz a gêmeos embaixo de ponte em Juiz de Fora

Após o parto, a mulher e os filhos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia

da Redação - 24/08/2021 18:51

Uma mulher em situação de rua deu à luz a um casal gêmeos embaixo da Ponte Elson Duarte, na Avenida Brasil, na altura do Ladeira, em Juiz de Fora.

A ocorrência foi registrada no início da tarde desta terça-feira, 24 de agosto. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros acolheram o casal e realizaram o parto. De acordo com informações do Samu, uma equipe médica foi acionada para o local, que é onde a mulher estava residindo, porque ela já se encontrava em trabalho de parto.

Conforme o Samu, o parto foi pré-maturo, gestação de sete meses, e os gêmeos, um menino e uma menina, nasceram com o auxílio dos profissionais envolvidos no atendimento. Após o parto, a mulher e os filhos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia.