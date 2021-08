Centro de Psicologia Aplicada recebe inscrição para atendimento on-line e gratuito

da Redação - 25/08/2021 08:59

O Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) recebe nesta quarta-feira, dia 25, inscrições para atendimento psicoterápico individual e on-line. O programa disponibiliza 20 vagas gratuitas, podendo participar qualquer pessoa, maior de 18 anos, vinculada ou não à UFJF. Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário que estará disponível das 14h às 18h na página do Centro no Instagram e no Facebook.



Serão chamados para atendimento os 20 primeiros inscritos. Para facilitar o procedimento, o formulário será breve, apenas com as informações necessárias para o primeiro contato. Os inscritos receberão, posteriormente, no e-mail informado, outro formulário de cadastro efetivo. Até sexta-feira, 27, será divulgada a lista de inscritos com o horário de inscrição.



A psicóloga e responsável técnica do CPA, Claudia Ciribelli Rodrigues Silva, explica que os atendimentos são realizados por estagiários do curso de Psicologia, supervisionados pelos professores do departamento.“É uma atividade recorrente. Todos os anos letivos os estagiários mudam, mas os atendimentos continuam com os que seguem. É, dessa forma, uma atividade que visa a atender a demanda da população e também a formação dos nossos alunos.”



Mesmo após a realização das 20 primeiras inscrições, o formulário permanecerá disponível, portanto, seu preenchimento não garante a participação do candidato. Após a conclusão das vagas, o restante das inscrições ficarão arquivadas, caso haja alguma possibilidade de chamar um número maior de pessoas e para divulgação de eventuais serviços e projetos que ofereçam atendimento psicológico.



“Nossa expectativa é atender, ainda que em quantidade muito inferior à demanda da comunidade, a necessidade de atendimento psicológico da população, especialmente no contexto em que estamos vivendo”, conclui Claudia.