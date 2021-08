Prefeitura lança programa de voluntariado para o Parque da Lajinha

Os selecionados irão auxiliar nas demandas internas da unidade

por Jorge Júnior - 26/08/2021 07:11

A iniciativa, além de incentivar e valorizar o trabalho voluntário na cidade, visa a transformar os voluntários em potenciais multiplicadores das ações de cuidado e proteção das áreas. Todas as práticas serão coordenadas pelo Departamento de Educação Ambiental e Proteção dos Recursos Naturais (Deapren).



Para ingressar no Programa, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos. As atividades, inicialmente, serão desenvolvidas no Parque da Lajinha. Os selecionados irão auxiliar nas demandas internas da unidade e receberão certificado de participação do projeto. A Sesmaur disponibilizou no site um formulário de inscrição que deverá ser preenchido com as informações sobre a disponibilidade do candidato.