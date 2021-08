Avenida Rio Branco será interditada neste sábado

Esta é a segunda etapa do processo de desmonte de rocha

da Redação - 27/08/2021 08:12

A implosão de uma rocha em uma obra localizada na Avenida Rio Branco, em frente ao número 5.250, no bairro Cruzeiro do Sul, vai gerar interdição total da via a partir de 15h deste sábado, 28, no trecho entre a Rua Ibitiguaia e a Avenida Joaquim Vicente Guedes. Esta é a segunda etapa do processo de desmonte de rocha que foi iniciado na última quarta-feira, 25, que ocorreu com segurança e com pouca retenção no trânsito. A via deve ficar fechada por cerca de dez minutos.



A circulação de pedestres no trecho de interdição não será permitida. E o tráfego de veículos também ficará fechado no entroncamento da Avenida Rio Branco com a Rua Aurora Torres e na Avenida Presidente João Goulart, onde estão instalados um supermercado e uma faculdade. A partir da noite desta sexta-feira, 27, o estacionamento para veículos ficará proibido em parte do trecho a ser fechado para implosão. Os agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) serão os responsáveis pela interdição da via e pela orientação aos motoristas. Cerca de uma hora antes da ação, a equipe estará com um efetivo maior na área. A Polícia Militar (PM) também participa de toda a operação.