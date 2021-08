Cadastro para garantir desconto no IPTU 2022 termina em setembro

A campanha começou no dia 31 de maio deste ano

da Redação - 27/08/2021

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) tem manifestado diversas ações para estabelecer a saúde financeira da cidade e, para isso, disponibilizou no Portal um link para cadastro, a fim de garantir benefícios aos cidadãos e atualizar seu banco de dados. A campanha começou no dia 31 de maio deste ano e os descontos serão aplicados somente para aqueles que se cadastrarem.



“Esse cadastro é para todos os cidadãos de Juiz de Fora, e, nesse momento, nosso foco é naqueles que pagam seu IPTU em dia. Contribuintes que tinham débitos com o município fizeram as negociações na anistia e se cadastraram. Mas aqueles que pagam em dia também precisam realizar acessar o site para terem desconto no IPTU no ano que vem”, afirma a secretária da Fazenda, Fernanda Finotti.



Para solicitar a isenção e também para fazer jus aos descontos concedidos pelo executivo nos valores devidos em 2022, como o IPTU à vista, cada indivíduo deverá acessar este link e preencher com seus dados pessoais. Feito isso, o cadastro estará completo e, em 2022, será possível pagar o IPTU com desconto. O link ficará disponível até o dia 30 de setembro.



Agendamento presencial



O atendimento on-line foi feito para desburocratizar e facilitar a vida do contribuinte pela internet e conceder ao cidadão segurança durante a pandemia, além de comodidade, para evitar que o contribuinte tenha que se deslocar para fazer um atendimento. Porém, entendemos que nem todos os cidadãos têm acesso à internet e, por isso, criamos esse posto de atendimento no Procon. Para solicitar esse atendimento presencial, é necessário realizar um agendamento no espaço cidadão das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. As vagas diárias são limitadas.



O espaço cidadão funciona na Avenida Rio Branco, 1.851, esquina com a Rua Afonso Pinto da Mota.