Procon divulga pesquisa de preço de gás de cozinha

O menor preço de venda, com retirada no local, para o botijão de 13 quilos, foi de R$ 80

da Redação - 27/08/2021

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio do Departamento de Estudos Pesquisas e Projetos (DEPP), realizou pesquisa por amostragem a fim de levantar variações do preço do botijão de gás de cozinha em diferentes regiões da cidade.



O menor preço de venda, com retirada no local, para o botijão de 13 quilos, foi de R$ 80 em depósito localizado no bairro São Pedro. Já o maior preço de venda, com retirada no local, para o botijão de 13 quilos, foi de R$ 100 em depósito localizado no bairro Poço Rico.



O Procon orienta que a pesquisa de preço seja hábito imprescindível ao consumidor que deseja aliar a boa qualidade do produto e, ainda, economizar. É necessário, também, prestar atenção nas informações sobre a distribuidora e, caso note algum tipo de problema nas condições de segurança ou prática de preços abusiva, denunciar imediatamente ao órgão.



Os canais de denúncia são os telefones do setor de atendimento 3690-7610 ou 3690-7611 ou WhatsApp do Procon (98463-2687).