PC deflagra operação para coibir maus-tratos a animais em Juiz de Fora

Na ocasião, cinco cães foram resgatados

da Redação - 30/08/2021

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, no último domingo (29/8), uma operação policial, visando coibir maus-tratos a animais, na Zona Sul do município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Na ocasião, cinco cães foram resgatados nessa situação em um mesmo imóvel, localizado no bairro Ipiranga. Os tutores dos animais não estavam no local, no momento da ação, mas as investigações prosseguem visando à responsabilização dos suspeitos pela prática do crime.



Conforme informações do titular do Núcleo de Atendimento às Ocorrências de Maus-Tratos a Animais, delegado Rafael Gomes, uma equipe de proteção animal do deputado estadual Noraldino Júnior esteve presente no local e conduziu os cães até uma clínica veterinária para tratamento e para posterior adoção.