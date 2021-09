Operação de combate ao tráfico apreende mais de 100 pinos de cocaína em Juiz de Fora

Na ocasião, foram apreendidos 105 pinos de cocaína, três papelotes da mesma droga, 19 tabletes de maconha e dinheiro

da Redação - 31/08/2021

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou operação, na segunda-feira, 30 de agosto, visando coibir o crime de tráfico de drogas na região sudeste do município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Na ocasião, foram apreendidos 105 pinos de cocaína, três papelotes da mesma droga, 19 tabletes de maconha e dinheiro. A ação resultou na apreensão de dois jovens, de 15 e 16 anos, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico.



O material foi encontrado com os dois adolescentes em uma rua do bairro Vila Ideal, onde a dupla foi abordada por policiais civis da Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico. Trabalhos investigativos apontaram que eles estariam praticando o ato ao realizar a venda de entorpecentes no local.

Os jovens foram apreendidos e encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora. Na unidade policial, foram ouvidos e entregues aos responsáveis legais, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As investigações prosseguem com a finalidade de combater o tráfico na região.