Morro do Cristo e Paço Municipal recebem iluminação em alusão à campanha Setembro Amarelo

Segundo a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio

por Jorge Júnior - 01/09/2021

Como parte da campanha do Setembro Amarelo, o Morro do Cristo e o Paço Municipal vão receber a iluminação na cor amarela, com o objetivo de discutir a prevenção ao suicídio e ao adoecimento psíquico.



A gerente do departamento de Saúde Mental da PJF, Rosane Jacques Rodrigues, destaca que a prevenção ao suicídio é um compromisso cotidiano e social de todas e todos, compreendendo que o ser humano é impactado diretamente por quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, sendo fundamental a promoção do cuidado, do acolhimento e do acesso de qualidade para todas as pessoas.

“Segundo a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. No Brasil, o suicídio ocupa o quarto lugar no ranking de causas de mortes entre os mais jovens. Mas falar da prevenção ao suicídio é falar em promoção de vida. Em um momento em que estamos passando por uma crise tanto sanitária, quanto de ameaças aos direitos sociais, observa-se que o adoecimento psíquico aumenta devido às incertezas diárias geradas pelas ameaças à vida ”, reforça Rosane.

Origem do Setembro Amarelo

A origem do Setembro Amarelo e todo esse movimento de conscientização contra suicídio começou com a história de um jovem americano de 17 anos, que cometeu suicídio na decada de 90. Nem sua família, nem os amigos, perceberam os sinais de que ele pretendia tirar sua própria vida. No seu funeral, os amigos fizeram cartões amarelos com a mensagem: “Se precisar, peça ajuda”. A ação ganhou grandes proporções e expandiu-se pelo país. A fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda.

O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro, foi criado em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com a finalidade de que países adotem estratégias de enfrentamento ao assunto. O amarelo foi a cor escolhida para representar essa campanha.