Três suspeitos são presos por envolvimento com o tráfico de drogas em JF

Durante a ação, foram apreendidos R$2 mil, celulares, porção de maconha, uma pedra bruta de crack, uma porção de cocaína e outros materiais

da Redação - 02/09/2021 09:57

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, na quarta-feira (01/9), operação policial de combate ao tráfico de drogas, nas regiões leste e sudeste em Juiz de Fora. A manobra resultou na prisão de três suspeitos - entre eles, um homem e duas mulheres, de 22, 27 e 39 anos – pela prática do crime de tráfico. Além disso, foram apreendidos R$2 mil, celulares, porção de maconha, uma pedra bruta de crack, uma porção de cocaína e outros materiais.



Conforme informações do titular da Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, delegado Rafael Gomes, a primeira ação ocorreu em uma residência no bairro Vila Ideal, onde foram apreendidos o dinheiro, o material para embalar entorpecentes e uma porção grande de cocaína. “Após o recebimento de dez denúncias anônimas, representamos junto ao Poder Judiciário da comarca por mandado de busca e apreensão e obtivemos êxito na prisão do casal e na localização das drogas e de grande quantidade de dinheiro trocado sem comprovação da origem”, explica.

Posteriormente, os policiais civis se deslocaram até o bairro Santa Cândida e apreenderam uma porção de maconha, material para embalar droga e uma pedra bruta de crack, que seria fracionada em diversas outras. “No local, realizamos a prisão de uma mulher”, informa.



Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.