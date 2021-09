Trecho da Avenida Brasil será parcialmente interditado em Juiz de Fora

por Jorge Júnior - 03/09/2021

Nesta segunda-feira, 6, e terça, 7 de setembro, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá executar uma extensão de cerca de 65 metros de rede de água na Avenida Brasil, no trecho após a Rodoviária (Terminal Miguel Mansur) até a Rua Noel Rosa, no bairro São Dimas. Os trabalhos serão realizados das 7h30 às 17h, para atendimento a um novo empreendimento comercial implantado na região.



Durante esses dois dias, o trânsito local ficará parcialmente interditado, com monitoramento das equipes de trabalho e a devida sinalização do trecho. Assim que os serviços forem finalizados, a pista será liberada.

Implosão de rocha na Avenida Rio Branco é adiada

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) informa que a última etapa da implosão de rocha em obra na Avenida Rio Branco, no bairro Cruzeiro do Sul, que estava prevista para este sábado, 4, às 15h, não será mais realizada nesta data. O trânsito do local seria interditado no trecho entre a Rua Ibitiguaia e a Avenida Joaquim Vicente Guedes em frente ao número 5.250 da via. A saída da Rua Aurora Torres para a Avenida Rio Branco também ficaria fechada. Ambas permanecerão com a circulação normal. A SMU informará quando for estabelecida uma nova data para a implosão