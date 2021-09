Veja como ficam os serviços da PJF durante o feriado do dia da Independência

Segunda-feira será ponto facultativo

da Redação - 03/09/2021 07:39

Em função do feriado do dia da Independência, na terça-feira, 7, e do ponto facultativo na segunda-feira, 6, não haverá expediente na Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), nestes dias, permanecendo os serviços essenciais. Confira o funcionamento:



Companhia de Saneamento Municipal (Cesama): Na segunda-feira, o expediente na Cesama será normal. Na terça-feira, funciona em esquema de plantão, com atendimento pelo 115, que atende 24 horas por dia.



Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb): Na terça-feira, 7, os serviços de coleta seletiva e de lixo domiciliar serão interrompidos. Os serviços serão realizados normalmente na segunda-feira, 6, e retomados na quarta-feira, 8. Na segunda-feira, 6, funcionarão também os serviços dos ecopontos de coleta de pneus, na Rua Bartolomeu dos Santos, entre os bairros Benfica e São Damião, de recolhimento de restos da construção civil, materiais recicláveis, móveis e eletrodomésticos, na Rua Diva Garcia, no Linhares, e em frente ao Estádio Municipal, no Aeroporto. Essas atividades também estarão interrompidas no feriado.



Mercado Municipal: Funcionará normalmente na segunda-feira, 6. Já na terça-feira, o funcionamento será até as 12h.



Feiras livres: As feiras não são realizadas às segundas-feiras. Na terça ocorrerão normalmente nos locais já previstos.



Restaurante Popular: O restaurante funciona normalmente na segunda-feira. Na terça permanece fechado.



Guarda Municipal (GM): Haverá equipes na ronda preventiva e na Central de Atendimento, que poderá ser contatada pelo 153.



Agentes de Transporte e Trânsito: Equipes de plantão podendo ser acionados pelo telefone 2104-7400.



Saúde: Expediente normal nas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Regional Leste, Pronto Atendimento Infantil (PAI) e no Hospital de Pronto Socorro ‘Doutor Geraldo Mozart Teixeira’ (HPS). As unidades básicas de saúde (UBS) e demais ambulatórios da atenção primária voltam com as atividades na quarta-feira, bem como as farmácias Central e Oeste.



Defesa Civil: Atendimento pelo plantão 24 horas, através do número 199, além de uma equipe para vistorias de emergência.



Assistência Social: funcionarão normalmente os serviços da Casa de Passagem para Mulheres; Centro de Passagem para Homens, Acolhimento Institucional de Crianças, Adolescentes, Adultos e de Idosos, Casa Cem, Casa Dilermando Cruz, Casa da Cidadania, Casa Santa Luzia, além do Centro Pop. O Serviço de Abordagem Social também funciona das 7h às 19h. Já os conselhos tutelares funcionarão em esquema de plantão, pelos telefones: Sul/Oeste: 99939-9073; Centro/Norte: 99939-8073; Leste: 99939-9373. Os centros Especializado de Assistência Social (Creas) e de Referência de Assistência Social (Cras) e Serviços de Fortalecimento de Vínculos não funcionarão.