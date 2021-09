Centro de Atenção ao Cidadão tem mais de 700 carteiras de identidade perdidas

Os titulares podem procurá-las no prédio da Câmara

da Redação - 08/09/2021

O Setor de Identificação da Polícia Civil sediado no Centro de Atenção ao Cidadão (CAC) tem cerca de 750 carteiras de identidade perdidas, as quais foram inicialmente conduzidas para o setor de achados e perdidos dos Correios. Os titulares podem procurá-las no prédio da Câmara Municipal, localizado na Rua Halfeld, 955, Centro, das 13h às 15h30. Para resgatar uma identidade perdida que esteja com a Polícia aqui na CMJF, é necessário trazer a certidão de nascimento ou outro documento com foto.

A coordenadora do Centro de Atenção ao Cidadão (CAC), Talita Venâncio, explicou a importância de as pessoas procurarem o documento antes de solicitar um novo: “com a procura, inicialmente, o cidadão pode evitar o pagamento da taxa de emissão e a espera do prazo de entrega da segunda via”. Talita também lembrou que em casos de perda, furto ou roubo de documentos, a primeira providência a ser tomada é registrar Boletim de Ocorrência (BO) junto a uma Delegacia de Polícia Civil.

O Centro de Atenção ao Cidadão (CAC) da Câmara Municipal de Juiz de Fora está realizando os atendimentos seguindo os protocolos de segurança necessários nestes tempos de pandemia. Se puder, venha desacompanhado.