Confira como fica a vacinação contra a Covid-19 neste sábado em Juiz de Fora

Ao longo do dia também são aplicadas segundas doses de Coronavac, no Sport

da Redação - 10/09/2021

A aplicação de segundas doses será o foco principal da campanha de imunização contra Covid-19, realizada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora. Neste sábado, 11, todos os trabalhadores da educação com 30 anos ou mais podem receber a D2 no Sesc Juiz de Fora, Sport Club Juiz de Fora e Pam Marechal, das 8h às 16h, além do drive-thru da UFJF, das 9h às 16h. As pessoas com 18 anos ou mais que não tenham recebido ainda sua primeira dose, podem receber o imunizante em qualquer dos quatro pontos de vacinação.

Ao longo do dia também são aplicadas segundas doses de Coronavac, no Sport, e de Pfizer, no Sesc, destinadas às pessoas que têm retorno marcado no cartão de vacina para o dia 11 de setembro ou data anterior. Já as segundas doses de AstraZeneca são destinadas ao público que deveria ter recebido a vacina do dia 1º ao 7 deste mês.

Documentação necessária

A Secretaria de Saúde pede para as pessoas que vão receber a primeira dose apresentarem originais e cópias de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista -, e comprovante de residência, que ficará retido no local de vacinação. Caso o comprovante de residência não esteja no nome de quem deseja ser vacinado, é necessário apresentar cópia do comprovante, do documento de identidade da pessoa que tem o nome no comprovante de residência e, ainda, a declaração de responsabilização, disponível no site da PJF.



No caso das segundas doses de trabalhadores da educação, deve ser apresentado o cartão de vacina comprovando o recebimento da dose inicial, um documento de identificação com foto e o comprovante de vínculo com uma creche, escola ou faculdade de Juiz de Fora, como a contracheque, carteira assinada, declaração da escola ou outro documento, podendo este ser o mesmo apresentado no recebimento da primeira dose. As demais pessoas que vão receber a D2 precisam apresentar apenas o cartão de vacina e um documento de identificação com foto, como documento de identidade ou carteira de motorista.

Fique atento

Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 15 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.



Confira o calendário deste sábado, dia 11



Primeiras doses de pessoas com 18 anos ou mais

Sport Club, PAM Marechal, Sesc das 8h às 16h, e drive-thru da UFJF, das 9h às 16h.



Pessoas que deveriam ser vacinadas entre os dias 1º e 7 de setembro com a AstraZeneca

Sport Club, PAM Marechal, Sesc das 8h às 16h, e drive-thru da UFJF, das 9h às 16h.



Segundas doses para todos os trabalhadores da educação com 30 anos ou mais

Sport Club, PAM Marechal e Sesc, das 8h às 16h, e drive-thru da UFJF, das 9h às 16h.



Segundas doses de Pfizer para quem tem o dia 11 ou anterior como data de retorno no cartão de vacina

Sesc - das 8h às 16h



Segundas doses de Coronavac para quem tem o dia 11 ou anterior como data de retorno no cartão de vacina

Sport - das 8h às 16h



Endereços dos locais de vacinação



Drive-Thru da UFJF

Campus da UFJF, estacionamento da Faculdade de Educação (Faced)



Sesc Juiz de Fora

Rua Oswaldo Aranha, 109



Sport Club Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, Centro (entrada pela avenida Brasil)



PAM Marechal

Rua Mal. Deodoro, 496, Centro.