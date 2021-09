Parte da Avenida Rio Branco será interditada neste sábado

da Redação - 10/09/2021 07:25

Neste sábado, 11 de setembro, às 15h, será realizado mais um procedimento de desmonte de rocha na avenida Barão Rio Branco, na altura do bairro Cruzeiro do Sul, em virtude de uma obra da construção civil. Desta forma, o trânsito local será interditado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) para a implosão, no trecho entre a rua Ibitiguaia e a avenida Joaquim Vicente Guedes.



A previsão é de que a via seja liberada em cerca de dez minutos, após a conclusão da operação. Porém, neste prazo, não será permitida a circulação de pedestres no trecho da interdição e nem a circulação de veículos na avenida Presidente João Goulart, onde estão instalados um supermercado e uma faculdade. A saída da rua Aurora Torres para a avenida Rio Branco também será fechada. A partir da noite desta sexta-feira, 10, o estacionamento para veículos ficará proibido em parte do trecho a ser interditado para implosão.



Os agentes de transporte e trânsito da SMU vão monitorar toda a operação, que também conta com o apoio da Polícia Militar (PM). Cerca de uma hora antes da detonação, a equipe estará com um efetivo na área de interdição para controlar o fechamento e posterior liberação da via.