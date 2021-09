PRF apreende 111 pássaros silvestres em Caxambu

O Condutor de 41 anos afirmou que seu destino seria Juiz de Fora

da Redação - 13/09/2021 07:28

No último domingo, 12 de setembro, por volta de 21h10, no Km 303 da BR-267, na altura de Caxambu (MG) foi dada ordem de parada ao Fiat/Uno Mille com placas de Santos Dumont (MG). Durante a fiscalização, foram localizadas no banco traseiro e no porta-malas, gaiolas transportadoras com espaço muito reduzido, impedindo as aves de se movimentarem, contendo 111 trinca -ferros, pássaros silvestres típicos da Mata Atlântica . O Condutor de 41 anos afirmou que seu destino seria Juiz de Fora. Após pesquisa dos antecedentes criminais, constatou-se que responde por vários processos pelo mesmo delito. Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre, art. 29 da Lei 9605. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de São Lourenço e os pássaros, para a Polícia Ambiental Militar de São Lourenço, para identificação técnica e medidas cabíveis.