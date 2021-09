Adolescente é alvejado no rosto no Centro de Juiz de Fora

Durante o registro da ocorrência, um dos autores, de 47 anos, foi localizado e preso em flagrante

da Redação - 15/09/2021 09:43

Um adolescente, de 17 anos, foi alvejado no rosto na noite desta quinta-feira, 14 de setembro, por volta das 19h. O crime foi registrado próximo à Rua Jarbas de Lery Santos, no Centro de Juiz de Fora.

De acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), chegando ao local foi constatada uma lesão no maxilar do lado esquerdo do rapaz, com a bala alojada.



Conforme relatos, a vítima saiu do estacionamento de um supermercado, quando foi abordado por dois indivíduos, que após discussão, efetuaram o disparo.

O segundo envolvido na ação conseguiu evadir, mas foi identificado como sendo um homem de 34 anos. A motivação do crime, segundo informações de populares, seria a disputa por ponto de venda de drogas. A arma utilizada na ação não foi encontrada.