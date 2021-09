Cadastro para desconto do IPTU 2022 e anistia de débitos é prorrogado até dezembro

O cadastro será atualizado todos os anos

da Redação - 15/09/2021 07:02

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) prorrogou, até o dia 15 de dezembro, o prazo para que os juiz-foranos façam o cadastro no site da PJF para conseguir anistia dos débitos (para os contribuintes inadimplentes) e da garantia do desconto do IPTU para o ano de 2022. “Prorrogamos o prazo sabendo que o cidadão que possui débitos com município aderiu bem à campanha. Ele sabe que precisa fazer esse cadastro, mas não ficou claro que o cadastro é para todos os contribuintes da cidade. Por isso, agora estamos falando com o cidadão que paga seus impostos em dia e deseja o desconto do IPTU 2022, e para aqueles que pagam as parcelas no carnê mês a mês. Eles precisam fazer esse cadastro para ter o seu nome no nosso sistema e, assim, garantir o desconto para 2022. Estamos frisando a necessidade de todos fazerem. O cadastro será atualizado todos os anos e será necessário para todos os cidadãos”, garante a secretária da Fazenda, Fernanda Finotti.

Passo a passo

Na página inicial, clique no banner “Anistia” que aparece na tela. Logo após, abrirá uma aba na qual poderá ser feito esse cadastro. É simples e rápido e, caso não consiga realizá-lo, entre em contato com a SF pelo telefone 3690-7339 e receba orientação sobre como fazê-lo de forma virtual, ou como agendar o atendimento presencial no Procon pelos telefones 3690-7350, 3690-7434, 3690-7515, 3690-7339 ou 3690-8501, no horário das 8h às 14h.