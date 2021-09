Trânsito na rua Coronel Delfino Nonato de Faria segue parcialmente interditado

da Redação - 15/09/2021 07:10

Até o final de setembro, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) segue com a interdição parcial do trânsito na rua Coronel Delfino Nonato de Faria, no bairro Santa Teresa. A alteração ocorre em virtude das intervenções complementares da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) na rede de recalque de esgoto próxima ao viaduto Engenheiro Renato José Abramo.

A tubulação é parte integrante das obras despoluição do Rio Paraibuna e terá como função interligar a estação elevatória Independência com o sistema do bairro Vila Ideal, que encaminhará o material para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) União-Indústria, na comunidade de Granjas Bethel.

Obras de despoluição

Orçado em mais de R$ 130 milhões, o conjunto de obras de despoluição do Paraibuna abrange a implantação de 40 mil metros de redes nas margens do rio e intervenções nos córregos Tapera, Matirumbide, Yung, São Pedro, Danta e Independência. Além da ETE União-Indústria, já em operação, e da ETE Santa Luzia, cujo projeto está sendo adequado junto à Caixa Econômica Federal (CEF), a iniciativa ainda inclui a ampliação da ETE Barbosa Lage e a construção de cinco estações elevatórias de esgoto, das quais duas já foram executadas.