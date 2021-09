Governo abre 90 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

por Jorge Júnior - 17/09/2021 08:15

Iniciativa do Governo de Minas, o Projeto Recomeço está com 90 vagas abertas em cursos de capacitação profissional nas áreas de pedreiro de alvenaria, eletricidade predial e corte e costura nas cidades de Uberaba (10 vagas), Barbacena (60 vagas) e Sete Lagoas (20 vagas).



As vagas do projeto desenvolvido por meio da meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) são destinadas a pessoas maiores de 18 anos em busca de recolocação no mercado de trabalho e que, preferencialmente, estejam abaixo da linha da pobreza. Os cursos são oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O objetivo da capacitação é unir quem emprega a quem precisa trabalhar. Por isso, uma das ações é conectar as vagas de emprego abertas nas empresas com o público-alvo do projeto, fragilizado especialmente pelos impactos econômicos causados pela pandemia de covid-19. Por meio de parcerias firmadas, o projeto também oferece cursos e capacitações específicas, possibilitando oportunidades de emprego e renda para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho. A inscrição no programa de capacitação é feita diretamente na unidade do Senai em que as vagas de cada município são oferecidas. Uberaba – 10 vagas

Iniciação em Noções de Corte e Costura e Aperfeiçoamento em Corte e costura de roupas Inscrições: "Senai Uberaba CFP Fidelis Reis

Endereço: Rua Praça Frei Eugênio, R. São Benedito, 85, Uberaba - MG

Mais informações: https://bityli.com/tznK3





Barbacena – 60 vagas

Iniciação em Noções em Pedreiro e Aperfeiçoamento em Pedreiro de alvenaria

Iniciação em Noções de Segurança em Eletricidade e Aperfeiçoamento em Eletricidade Predial

Inscrições: "Senai Barbacena CFP Olavo Machado

Endereço: Praça Dom Bosco, 88 - Carmo, Barbacena - MG

Mais informações: https://bityli.com/mkF5M





Sete Lagoas – 20 vagas

Iniciação em Noções de Segurança em Eletricidade e Aperfeiçoamento em Eletricidade Predial Inscrições: "Senai Sete Lagoas Fundação Zerrenner

Endereço: Avenida Cornélio Viana, 992a - Nossa Sra. do Carmo II, Sete Lagoas - MG

Mais informações: https://bityli.com/gwtTM