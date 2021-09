Morro do Cristo terá distribuição de mudas neste sábado

da Redação - 17/09/2021 08:07

A Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) promoverá entre os dias 18 e 22 uma série de ações em comemoração ao dia da árvore. A expectativa é de que o desenvolvimento das campanhas incentive a reflexão sobre a importância das árvores para a melhoria da qualidade de vida.



A abertura oficial do evento acontece neste sábado, 18, com o plantio simbólico de espécies nativas da Mata Atlântica, no Morro do Cristo. No local, também será realizada distribuição de mudas ornamentais para os visitantes, a partir das 9h.

Já no domingo, dia 19, no Parque da Lajinha, acontecerá um plantio de mudas nativas da Mata Atlântica, com a participação de fashionistas da plataforma Universo Fashion JF.

A programação do evento envolve outros plantios, blitze educativa com distribuição de mudas ornamentais e o lançamento do “Nossa água”, programa que incentiva o cuidado e proteção de nascentes e mais ações de conservação da vegetação e do solo pelos produtores e produtoras rurais para garantir o abastecimento de água, com qualidade para o município.