São Mateus e santa efigênia são celebrados na arquidiocese

Para os devotos que quiserem participar de alguma das celebrações festivas, a presença será por ordem de chegada às 7h

da Redação - 18/09/2021 07:02

No dia 21 de setembro, a Igreja Católica celebra dois santos: Santa Efigênia, principal a responsável pela difusão do Cristianismo na Etiópia, e São Mateus, apóstolo e evangelista. Ambos serão celebrados na Arquidiocese em comunidades onde são padroeiros.



São Mateus

Na paróquia dedicada ao santo, localizada no bairro de mesmo nome, em Juiz de Fora, vão ser celebradas quatro Missas: às 7h, 15h, 18h e 19h30. Durante a última delas, presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, jovens da paróquia receberão o Sacramento da Crisma.

Para os devotos que quiserem participar de alguma das celebrações festivas, a presença será por ordem de chegada às 7h e às 15h. Para a Eucaristia das 18h, será necessário agendamento prévio da secretaria paroquial, através do (32) 3232-3154. Já a Missa que encerrará o dia será limitada aos familiares dos crismandos.

Além disso, a Igreja São Mateus ficará aberta durante todo o dia para orações e veneração da imagem do evangelista.

Santa Efigênia

Começa no próximo domingo (19) a festa em homenagem à Santa Efigênia no bairro de mesmo nome, pertencente à Paróquia São Pio X, em Juiz de Fora. A comunidade preparou uma programação especial que se estende até a quarta-feira (22). Festejada no dia 21 de setembro, a santa é invocada como protetora contra incêndios, padroeira dos militares e auxiliadora de quem precisa da casa própria.



A celebração de abertura do Tríduo está marcada para as 18h. Já a segunda-feira (20) será marcada por um momento especial para as famílias, às 19h30, com a presença do Projeto Casais Renovados. No dia 21, no mesmo horário, haverá adoração ao Santíssimo Sacramento. A Missa Solene em louvor a Santa Efigênia será celebrada pela comunidade na quarta-feira (22), às 19h30.



Para participar presencialmente das atividades é necessário agendar com antecedência, através do (32) 98831-9253. Em todos os dias, os fiéis e devotos são convidados a gestos concretos, doando alimentos e itens de higiene pessoal. Além disso, a cantina funcionará diariamente, no formato drive-thru. O endereço da comunidade é Rua Pedro Afonso Pinheiro, 44 – Santa Efigênia.

Confira a programação completa da festa:

De 19 a 21 de setembro - Tríduo

Dia 19 de setembro – Domingo

18h – Missa de abertura do Tríduo

*Gesto concreto: macarrão

Dia 20 de setembro – Segunda-feira

19h30 – Momento especial para as famílias

*Gesto concreto: leite em pó ou leite em caixinha

Dia 21 de setembro – Terça-feira

19h30 – Adoração ao Santíssimo Sacramento

*Gesto concreto: papel higiênico, absorvente e fralda

Dia 22 de setembro – Quarta-feira

19h30 – Missa Solene

*Gesto concreto: óleo