Homem é preso suspeito de espancar esposa e filho com barra de ferro e martelo

A mulher apresentava confusão mental, lesões no crânio e fratura em ambos os braços

da Redação - 20/09/2021

Um homem de 45 anos foi preso na manhã do último sábado, 18 de setembro, no Bairro Sagrado Coração de Jesus, em Juiz de Fora, por suspeita de torturar a esposa, de 41 anos, e o próprio filho, de 19 anos, utilizando uma barra de ferro e um martelo.



Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as agressões ocorreram durante toda a madrugada, e o motivo seria a acusação de que o homem teria estuprado a própria filha. As vítimas foram socorridas com lesões graves.

O Samu também compareceu ao local para atender as vítimas e identificou que a mulher apresentava confusão mental, lesões no crânio, fratura em ambos os braços e cortes nas mãos e em ambas as pernas. O filho do casal também tinha feridas nas duas pernas, fratura em membro superior e hematomas no pescoço. As vítimas foram internadas em estado grave no HPS.



Por volta das 17h10, o suspeito das agressões foi localizado após retornar à residência. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. O caso foi registrado como tortura.