Idoso de 73 anos é encontrado morto após incêndio em Coronel Pacheco

Durante o atendimento foi necessário a interdição nos dois sentidos da rodovia pela Polícia Militar

da Redação - 20/09/2021

Um idoso, de 73 anos, foi encontrado morto, com queimaduras pelo corpo, durante incêndio em vegetação às margens da Rodovia MG-353, na altura do quilômetro 61, em Coronel Pacheco. O incêndio, de médio porte, foi registrado por volta das 13h, deste domingo, 19 de setembro, pelo 4° Batalhão de Bombeiros Militar, que foi acionado para combater as chamas.

Durante o atendimento foi necessário a interdição nos dois sentidos da rodovia pela Polícia Militar. Em 3 horas, foram gastos aproximadamente 7.000 litros de água, para uma área queimada de aproximadamente 5.000 m².