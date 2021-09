Procon realiza fiscalização em supermercados de Juiz de Fora

Durante as ações, foram apreendidos 137 tipos diferentes de produtos

da Redação - 21/09/2021 07:32

O Departamento de Apuração de Práticas Infrativas (Dapi) da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (Procon/JF) realizou, na semana de 13 a 17 deste mês, ações de fiscalização em diversos supermercados da cidade. Ao todo, foram oito estabelecimentos visitados, com sete deles sendo autuados pelos fiscais do Dapi.



Durante as ações, foram apreendidos 137 tipos diferentes de produtos, posteriormente descartados os alimentos impróprios para consumo, como carnes e embutidos fora da temperatura adequada e produtos com a data de validade vencida. Ao todo, a operação confiscou cerca de 464 kg de alimentos, resultando em 12 autos de infração emitidos.



A ação nos supermercados foi intensificada por conta da semana em comemoração ao aniversário do Código do Consumidor (CDC), mas já faz parte da rotina de fiscalização. Segundo Roberta Lade, supervisora de Fiscalização do Procon/JF, esta é uma ação que “visa ao interesse da preservação da vida, da saúde e da segurança do consumidor, onde verificamos se os produtos estão no prazo de validade, a sua qualidade, quantidade, o seu estado de conservação e se possuem todas as informações das especificações de maneira clara e adequada”.



O Superintendente do Procon/JF, Eduardo Floriano, ressaltou a necessidade de constante fiscalização dos revendedores de produtos alimentícios para garantir a segurança alimentar da população de Juiz de Fora.