Mulher de 34 anos é presa suspeita de tráfico de drogas no Jardim Natal

Foram apreendidos cinco tabletes de maconha, uma barra e 20 buchas da mesma droga, 26 pedras crack, dinheiro e celular

da Redação - 22/09/2021

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, nesta terça-feira, 21 de setembro, uma operação, com o intuito de combater o tráfico, na Zona Norte do município de Juiz de Fora. Durante a ação, uma mulher de 34 anos foi presa, suspeita de praticar o crime de tráfico. Além disso, em um imóvel no bairro Jardim Natal, foram apreendidos cinco tabletes de maconha, uma barra e 20 buchas da mesma droga, 26 pedras crack, dinheiro e celular.



Segundo o delegado Rafael Gomes, após trabalhos investigativos, policiais civis da Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico se deslocaram até um endereço, onde apurações indicavam que estaria sendo realizada a mercancia de entorpecentes. “O local contava com um portão extremamente reforçado e, no interior, havia uma mesa com carregador de celular. As drogas ficavam naquele local e eram entregues por intermédio de um vão existente nesse portão”, explica, complementando que, na ocasião, a mulher tentou se evadir do local, no entanto, foi abordada e presa. “Já outros suspeitos que empreenderam fuga já foram identificados e serão intimados a prestar esclarecimentos na Delegacia”, concluiu.