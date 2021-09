PRF apreende 30 mil litros de gasolina e grande quantia em dinheiro

O combustível seria entregue num posto de grande movimento localizado na região central de Juiz de Fora

da Redação - 22/09/2021

Agentes de Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante deslocamento pelo perímetro urbano de Juiz de Fora, abordaram um conjunto formado por um cavalo trator e um semirreboque tanque com 30 mil litros de gasolina com documentação fiscal irregular.



Ao indagar o condutor, de 39 anos, sobre a documentação fiscal da carga, ele informou que havia sido enviada por e-mail para o posto de combustíveis que receberia a carga, não estando de posse da mesma.

Diante dessa irregularidade (o porte da documentação fiscal é obrigatório durante todo o deslocamento) os policiais realizaram uma busca no interior do veículo e encontraram três notas fiscais com local de carregamento e descarregamento diversos dos declarados pelo condutor.

Além disso foram encontrados R$19.667 em espécie, cujo condutor disse ser para despesas de viagem.

O combustível seria entregue num posto de grande movimento localizado na região central de Juiz de Fora. A ocorrência e os materiais arrecadados foram entregues na Polícia Civil em Juiz de Fora.