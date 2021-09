Católicos celebram Santa Teresinha

Ela morreu de tuberculose, em 30 de setembro de 1897

da Redação - 23/09/2021 08:15

No dia 1º de outubro a Igreja Católica celebra Santa Teresinha do Menino Jesus, considerada a Patrona das Missões. Ela iniciou ainda muito jovem a sua vida religiosa, aos 15 anos, e pautou sua vida na humildade, simplicidade e confiança plena em Deus.



Morreu de tuberculose, em 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos, depois de prometer uma chuva de rosas: “Uma chuva de rosas mandarei sobre a terra, graças de amor ao meu Senhor, flores do Coração”. É por este motivo que em sua imagem, Santa Teresinha traz junto com a cruz, várias rosas.



Paróquias e comunidades da Arquidiocese prepararam programações especiais para bem celebrar tal festa, algumas têm início nesta quarta-feira (22). Confira:



Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Bairro Santa Terezinha

*A Matriz fica na Av. Rui Barbosa, s/nº – Santa Terezinha



De 22 a 30 de setembro – Novena

8h e 19h30* – Missas



Dia 1º de outubro – Sexta-feira – Dia de Santa Teresinha

7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h30*– Missas



* Transmissão pelo YouTube da paróquia.

** Agendamento para participação presencial através do (32) 3224-2951.

*** Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.



Comunidade Santa Teresinha – Terras Altas (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

*A comunidade fica na Avenida Fernando Senra, 21 – Bairro Terras Altas



De 22 a 30 de setembro – Novena

19h – Missa



Dia 1º de outubro – Sexta-feira – Dia de Santa Teresinha

19h – Missa Solene



*Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas.



Demais cidades do território arquidiocesano



Capela Santa Teresinha – Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A capela fica na Rua Maria Tomé, s/nº – Bairro Santa Teresinha



De 22 a 30 de setembro – Novena

19h30 – Missa



Dia 1º de outubro – Sexta-feira – Dia de Santa Teresinha

15h – Santa Missa Solene com benção e distribuição das rosas

17h – Visita da imagem de Santa Teresinha

19h30 – Santa Missa e benção das rosas na igreja da Comunidade, seguida de homenagens a padroeira



* Transmissão pelo Facebook da comunidade.

** Agendamento para participação presencial através do WhatsApp (32) 98843-3402.

*** Haverá funcionamento da cantina todos os dias.



Comunidade Santa Teresinha- Bias Fortes/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

* A comunidade fica no Bairro Novo



Dia 1º de outubro – Sexta-feira – Dia de Santa Teresinha

19h – Missa



Área Missionária Santa Teresinha – Bicas/MG (pertencente à Paróquia São José)

*A área missionária fica na Rua Santa Teresa, s/n° – Bairro Santa Teresa



De 28 a 30 de setembro – Tríduo

18h – Recitação do Terço



Dia 1º de outubro – Sexta-feira – Dia de Santa Teresinha

19h – Missa Solene na Igreja Santo Antônio, de onde sairá a procissão até a Capela Santa Teresinha



Logo após, benção das rodas e visitação da imagem



Igreja Santa Teresinha – Matias Barbosa/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

* A Igreja fica na Rua Isabel de Carvalho Montinoti, 01 – Bairro Santa Teresinha



Dia 1º de outubro – Sexta-feira – Dia de Santa Teresinha

8h e 19h – Missas



* Agendamento para participação presencial através do (32) 3273-1338.



Igreja Santa Teresinha – Matias Barbosa/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

* A igreja fica na Rua E, 06 – Bairro Cedofeita (Área Rural)



Dia 1º de outubro – Sexta-feira – Dia de Santa Teresinha

8h e 19h – Missas