Católicos celebram São Cosme e São Damião

Na Igreja São Francisco, no bairro Alto Bela Aurora, em meio a festa do padroeiro, haverá uma Missa

da Redação - 24/09/2021 19:57

No dia 26 de setembro, a Igreja recorda dois santos muito populares: São Cosme e São Damião. Irmãos gêmeos, médicos de profissão, dedicaram suas vidas à missão, unindo a ciência à confiança no poder da oração.



Na Arquidiocese algumas comunidades são dedicadas aos santos considerados os padroeiros dos farmacêuticos, médicos e das faculdades de medicina. Para bem celebrar a data, elas prepararam programações especiais. Em Juiz de Fora, a comunidade do bairro São Damião e pertence à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, inicia nesta quinta-feira (23) o tríduo festivo, às 19h30. No domingo, dia dedicado aos santos gêmeos, a Missa Solene será às 8h.

Na Igreja São Francisco, no bairro Alto Bela Aurora, em meio a festa do padroeiro, haverá uma Missa dedicada a São Cosme e São Damião no domingo, às 7h. Logo após a celebração, haverá distribuição dos saquinhos pelas ruas do bairro. Para participar presencialmente é necessário agendamento, pelo seguinte WhatsApp (32) 98830-0940.

Em Santos Dumont, no bairro Quarto Depósito, também haverá tríduo preparatório, começando hoje (23), às 19h. No entanto, as Missas acontecerão na Capela São Jorge, também pertencente à Paróquia São Sebastião. Já a Missa festiva, no dia 26, será na quadra da Escola Vocacional, também às 19h.

Já em Matias Barbosa, a Comunidade São Cosme e São Damião, do bairro Vila são Damião, celebrará Missa Festiva no domingo (26) às 9h. Aqueles que quiserem participar presencialmente devem fazer agendamento prévio na secretaria paroquial, através do (32) 3273-1338.

Confira as programações:



Comunidade São Cosme e São Damião – Bairro São Damião (pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima)

*Rua Bartolomeu dos Santos, 275 – Bairro São Damião



Dia 23 de setembro – Quinta-feira

19h30 – Missa



Dia 24 de setembro – Sexta-feira

19h30 – Missa



Dia 25 de setembro – Sábado

18h – Missa



Dia 26 de setembro – Domingo – Dia de São Cosme e São Damião

8h – Missa festiva



Igreja São Francisco – Alto Bela Aurora (pertencente à paróquia São Pio X)

* A igreja fica na Rua Waltencyr dos Santos, 20 – Bairro Alto Bela Aurora



Dia 26 de setembro – Domingo – Dia de São Cosme e São Damião

7h – Missa

Logo após, haverá distribuição dos saquinhos pelas ruas do bairro.



Demais cidades do território arquidiocesano



Capela São Jorge – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*Rua Antônio Fernandes, 253 – Quarto Depósito



De 23 a 25 de setembro – Tríduo

19h – Missa



Dia 26 de setembro – Domingo – Dia de São Cosme e São Damião

19h – Missa festiva na quadra Escola Vocacional



Capela São Cosme e São Damião – Matias Barbosa/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

*Rua Moacir Alves de Souza, s/nº – Vila São Damião – área rural



Dia 26 de setembro – Domingo – Dia de São Cosme e São Damião

9h – Missa