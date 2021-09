Guarda Municipal identifica homens que furtavam material nas obras do Hospital Regional

Foi necessário o apoio de um caminhão para o recolhimento de todo o volume furtado

da Redação - 24/09/2021 19:50

Na tarde desta quinta-feira, 23, uma equipe da Guarda Municipal empreendeu rondas nas imediações do Hospital Regional. Na altura do número 330, da Rua Henrique Burnier, dois homens foram identificados com carrinhos onde carregavam grande quantidade de esquadrias de alumínio. Em abordagem, eles negaram ter retirado o material de dentro das dependências da obra, alegando terem entrado apenas para o uso de drogas. Informados de que denúncia feita por testemunha indicava as características dos rapazes vistos furtando os materiais, eles confessaram o fato.

Foi necessário o apoio de um caminhão para o recolhimento de todo o volume furtado. Na delegacia, houve constatação de se tratar de produto de furto. A perícia da Polícia Civil avaliou um total de 30 quilos de alumínio em posse dos autores, que foram encaminhados para o sistema prisional.

Enquanto aguardava atendimento do delegado de plantão, a equipe da Guarda acompanhou a chegada de uma guarnição da Polícia Militar, que apresentava mais dois indivíduos flagrados, também no interior das obras do Hospital Regional, fazendo furto de fiação elétrica.