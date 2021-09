Mais de 30 linhas de ônibus vão sofrer alteração no horário e itinerário

Mudança acontece a partir do dia 4 de outubro

da Redação - 24/09/2021 07:49

Em virtude do retorno gradual das aulas presenciais, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) irá alterar 31 linhas de transporte público, a partir do dia 4 de outubro. A medida surge em acordo com o Comitê Gestor de Transporte Público de Juiz de Fora que, semanalmente, reúne representantes da SMU e dos consórcios que atendem a cidade para debater melhorias no trânsito.



“Uma programação deste porte exige uma preparação mecânica, técnica e operacional. Por isso, estipulamos a data levando em conta o tempo necessário para que se realizassem as devidas adequações no sistema”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana, Tadeu David, lembrando que a Secretaria segue monitorando constantemente o trânsito para atender as demandas que possam surgir.



Confira as linhas que terão mais veículos:



104 – Granjas Betânia / Santa Luzia

106 – Parque Independência / Jardim Gaúcho

121 – Nossa Senhora das Graças / Santa Luzia (via garganta)

125 – Eldorado / Jardim América (via garganta)

129 – Previdenciários

131 – São Geraldo / Bandeirantes

133 – Bandeirantes / Arco-íris / Ipiranga

135 – Parque Guarani / Sagrado Coração de Jesus

136 – Santa Efigênia / Bandeirantes

137 – Sagrado Coração de Jesus

204 – Santa Paula / Centro

439 – Santo Antônio / Centro

440 – Santo Antônio / Centro

508 – Deusdedith Salgado

512 – Dom Bosco / Borboleta

522 – Teixeiras

532 – São Pedro (Caiçaras)

608 – Milho Branco

714 – Chapéu d’Uvas / Centro

722 – Santa Cruz

733 – Santa Cruz



Linhas que terão mais viagens:



145 – Centenário / Santa Efigênia

620 – Francisco Bernardino (Fontesville)



Linhas que terão alteração no quadro de horários:



203 – Marumbi (Dias úteis)

207 – Marumbi (Dias úteis)

209 – Marumbi (Dias úteis)

520 – Aeroporto (Somente aos sábados)

531 – Nova Califórnia (Somente aos sábados)

537 – Jardim da Serra (Somente aos sábados)

731 – BR-040 / Centro (Todos os dias)



Linhas com novas extensões:



103 – Filgueiras (realizará extensão em alguns horários até Terras do

Comendador)



Outros detalhes sobre as alterações nas linhas de ônibus para o retorno das aulas presenciais estarão disponíveis neste link, a partir de 4 de outubro.



Cronograma do retorno gradual das aulas presenciais



O retorno das aulas presenciais teve início nesta segunda-feira, 20, sendo a primeira semana destinada à preparação dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, e as semanas seguintes destinadas ao retorno dos alunos de forma híbrida, facultativa e escalonada. Os alunos da educação infantil retornam presencialmente a partir do dia 27 de setembro, seguidos do ensino fundamental I e Ensino de Jovens e Adultos (EJA), no dia 4 de outubro. No dia 11 de outubro, é vez do ensino fundamental II e ensino médio. O último grupo será dos alunos do ensino superior, no dia 18 de outubro.