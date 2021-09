Feiras livres dos bairros já podem funcionar com 100% das barracas

da Redação - 27/09/2021 07:39

Com a entrada do município de Juiz de Fora para o Plano “Juiz de Fora Viva – Cidade em Movimento”, que prevê a retomada das atividades sociais e econômicas em três diferentes etapas no município de Juiz de Fora, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), divulgou, nesta sexta-feira, 24, o regulamento das feiras livres do município. Confira o documento na íntegra clicando aqui. Atualmente, Juiz de Fora está na etapa 1 do plano, que está condicionada à vacinação de 40% da população total do município.

Nas etapas 1, 2 e 3, as feiras livres realizadas nos bairros funcionarão com 100% do número de barracas e com as devidas medidas sanitárias para evitar a contaminação e disseminação da Covid-19, como já acontece atualmente.

Já as feiras noturna e Avenida Brasil, nas etapas 1 e 2, também continuam com 50% do número de barracas. Na etapa 3, que está condicionada à vacinação de 85% da população total do município, as duas feiras retornarão com 100% das barracas, seguindo todos os protocolos sanitários.

Vale frisar que o regulamento do plano “Juiz de Fora Viva” pode ser revisto a qualquer momento, de acordo com o contexto epidemiológico e social, local e internacional, os quais permanecerão sendo continuamente monitorados.