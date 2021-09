Fornecimento de água ficará comprometido nesta quarta-feira em Juiz de Fora

A Cesama pede a compreensão da população e orienta para que todos economizem água

da Redação - 28/09/2021

Nesta quarta-feira, 29, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora irá substituir o gerador da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça (ETA CDI), das 8h às 13h. Para instalar o novo equipamento, que é mais potente e robusto e irá contemplar as ampliações que estão sendo realizadas na unidade, será necessário desativar o antigo gerador, interrompendo o funcionamento da estação. Como a ETA CDI é responsável por cerca de 40% do abastecimento de Juiz de Fora, o fornecimento de água ficará comprometido em toda a cidade, até a conclusão dos trabalhos e regularização do sistema.

A Cesama pede a compreensão da população e orienta para que todos economizem água, pois como o sistema da cidade é interligado, essa economia é fundamental para minimizar os transtornos. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado a partir da madrugada de quinta-feira, 30.

Cesama realiza interligação em rede no São Pedro

Além dos trabalhos na ETA CDI, a companhia irá realizar uma interligação na rede de água da Avenida Pedro Henrique Krambeck, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Pedro, também nesta quarta-feira, visando à melhoria do sistema de distribuição do São Pedro e região. Para realização dos serviços, o fornecimento de água será interrompido de 8 às 10 horas, podendo comprometer o abastecimento do Alphaville e Marilândia. A previsão é de que o sistema seja regularizado na noite de quarta-feira.