Autor de estelionato é preso dentro de agência bancária no Centro de Juiz de Fora

Ele se identificava como funcionário do banco dizendo para a vítima que seu cartão havia sido clonado

por Jorge Júnior - 29/09/2021 09:57

Um homem, de 31 anos, foi preso na noite desta terça-feira, 28 de setembro, por volta das 18h, dentro de uma agência bancária na Avenida Rio Branco, próximo ao número 2847.

Conforme a Polícia Militar (PM), o homem, com identidade do Estado da Paraíba, estava hospedado há duas semanas em uma kitnet na Rua Domingos Sávio, no Dom Bosco. Ele se identificava como funcionário do banco dizendo para a vítima que seu cartão havia sido clonado. A pessoa, seguia as orientações passadas por esse sujeito, e o mesmo dizia que um funcionário da agência passaria na casa das vítimas para recolher o cartão.

Em posse do cartão, ele fazia saques nos bancos com os dados das vítimas. Em um banco da cidade, o sujeito despertou suspeita por ir em diversos terminais do banco, realizando operações financeiras. No momento que ele fazia essas operações, ele se utilizava de um fone de ouvido e câmera do celular, parecendo estar recebendo orientações de outra pessoa. O fato chamou atenção, sendo acionado a PM, que verificou que o sujeito estava praticando o crime de estelionato. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão, onde a delegada Camila Miller está lavrando o procedimento até o fechamento desta nota.



Três vítimas, de 73 ,75 e 77 anos, foram localizadas. O outro indivíduo que dava apoio ao crime é da cidade de São Paulo. No total foram apreendidos R$ 3.451,90, oito máquinas de cartão

crédito/débito de diversas marcas, fone de ouvido e cabos de alimentação, três bobinas utilizadas

em máquinas de cartão, um telefone celular, cartões nos nomes das vítimas e demais documentos

referentes ao crime.

A assessoria da PC orientou que outras vítimas do golpe compareçam à delegacia para identificar o autor. "O registro da ocorrência também é importante para que a vítima possa garantir seus direitos e possível reparação do dano. Serve também de alerta para a população, que funcionário do banco não busca cartão em casa".