PC desmantelou uma quadrilha de roubos a residência e caixas eletrônicos

Três pessoas foram detidas

da Redação - 30/09/2021 08:19

A Polícia Civil (PC) desmanchou uma quadrilha de roubos a residência e caixas eletrônicos que atuava em Juiz de Fora e região. Segundo informações da assessoria da PC, "os bandidos mantinham as vítimas reféns durante os roubos e também são suspeitos de envolvimento com explosão de caixas eletrônicos".



Três pessoas foram presas, sendo dois homens com idades entre 26 e 31 anos e uma mulher de 18. Os autores invadiram um sítio na localidade conhecida como Varginha, às margens da rodovia BR-040 e mantiveram a família sob o seu julgo por 4 horas. Nesse período os autores torturaram física e psicologicamente as vítimas, sendo que uma delas teve o dedo cortado.

A quadrilha, além do dinheiro e diversos eletroeletrônicos que estavam na residência, obrigou uma das vítimas a realizar um PIX de mais de R$ 5 mil durante a sessão de tortura.

Após a ação os autores evadiram do local levando o carro das vítimas. Além deste roubo cuja as investigações já se encontram concluídas, o grupo é investigado por participação em outros roubos a residência em Juiz de Fora e região, além de ser suspeito de envolvimento com explosão de caixas eletrônicos.

A PCMG não divulgou os locais em que os autores foram presos e as diligências prosseguem sendo que outras ações ainda serão realizadas.



















