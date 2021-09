Prefeita assina convênio de trânsito com a PM e visita novas instalações do Copom

da Redação - 30/09/2021 07:09

Na manhã desta quarta-feira, 29, a Prefeita Margarida Salomão assinou um convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que prevê parcerias entre o órgão e a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) para ações de fiscalização e educação no trânsito. O encontro foi realizado na 4ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp) no bairro Nova Era, e contou com a presença da secretária de Governo da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), Cidinha Louzada, do secretário de Mobilidade Urbana, Tadeu David, e da secretária de Segurança Urbana e Cidadania, Letícia Delgado.



Segundo Margarida, o convênio tem como objetivo fortalecer a fiscalização no município. “Desde que começamos nosso governo, sempre valorizamos essa parceria com a Polícia Militar. Ações como esta são fundamentais, pois são também uma questão de saúde pública, visto que, hoje, temos no Brasil cerca de 50 mil mortes por ano no trânsito. Trata-se de praticamente uma guerra nas ruas, estradas e rodovias. Daí a importância de conscientizar o cidadão para que respeite as leis de trânsito”, avaliou.



O secretário de Mobilidade Urbana, Tadeu David, lembrou que a realização de convênios como este está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que detalha também quais são as atribuições exclusivas dos estados e municípios: “representando a esfera municipal, a SMU é a responsável pela fiscalização dos estacionamentos, das paradas e da circulação de veículos. Já no âmbito estadual, temos a PMMG, que cuida das infrações relativas ao veículo e seu condutor. Com a assinatura do convênio, o cidadão também poderá contar com a Polícia Militar para solucionar as demandas que, até então, eram exclusivas dos agentes da SMU”.



“Trata-se de um convênio de extrema importância para a cidade e que irá entrar em vigor com a sua publicação, que deve acontecer nos próximos 15 dias. Com isso, Juiz de Fora irá contar com aproximadamente 600 efetivos da PMMG reforçando na organização do trânsito”, detalhou o coronel da 4ª Risp, Neir Adriano de Souza.



Visita às novas instalações do Copom



Após a assinatura do convênio, a prefeita visitou as novas instalações do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), que foi realocado do bairro Santa Terezinha para a 4ª Risp, em março. O Copom realiza o atendimento ao cidadão através do telefone 190 e coordena operações emergenciais relativas a estas chamadas, além de monitorar o sistema de câmeras do programa “Olho Vivo”.



“Como deputada federal, Margarida destinou R$ 1,1 milhão em recursos para a ampliação e modernização do Copom, através de duas emendas parlamentares. Somos gratos por este investimento, que nos permitiu aumentar a coordenação e o controle dos serviços de segurança pública. Trata-se de um trabalho conjunto entre PJF e PMMG, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida na nossa cidade”, agradeceu o coronel Neir Adriano.



Cerca de R$ 500 mil já foram aplicados nas novas instalações, permitindo a aquisição de quatro vídeo walls, mobiliário, cadeiras e poltronas. O restante dos recursos está sendo utilizado para a compra de 32 computadores, seis notebooks e duas viaturas completamente equipadas, além de equipamentos de menor potencial ofensivo, como pistolas de emissão de pulso elétrico. O processo licitatório foi concluído e este material já está em fase de aquisição.