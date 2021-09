São Francisco de Assis é celebrado em igrejas de Juiz de Fora

Os frades franciscanos responsáveis pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também celebram o seu santo fundador

da Redação - 30/09/2021 07:21

“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível.” Essa frase é atribuída a São Francisco de Assis, o fundador da Ordem Franciscana e um dos maiores santos da Igreja Católica. Celebrado no dia 4 de outubro, ele é, até os tempos atuais, exemplo de desapego e simplicidade, sendo considerado ainda o protetor dos animais.



As comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora que têm São Francisco de Assis como padroeiro dão início, nesta sexta-feira (1º), a programações especiais. Os frades franciscanos responsáveis pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Bairro Monte Castelo também celebram o seu santo fundador. Confira:

Juiz de Fora

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Bairro Monte Castelo

*A Matriz fica na Rua Amambaí, 130 – Monte Castelo



De 30 de setembro a 2 de outubro – Tríduo

19h30 – Missa na Matriz



Dia 3 de outubro – Domingo

19h30 – Missa do Trânsito de São Francisco



Dia 4 de outubro – Segunda-feira – Dia de São Francisco de Assis

17h – Bênção dos animais

19h30 – Missa Solene



*Para a Missa de domingo (3), a participação presencial pode ser agendada pelo (32) 3223-1093. Nas demais celebrações, a participação será por ordem de chegada.



Igreja São Francisco de Assis – Bairro Alto Bela Aurora (pertencente à Paróquia São Pio X)

*A igreja fica na Rua Waltencyr dos Santos, 20 – Bairro Alto Bela Aurora



De 1º a 3 de outubro – Tríduo



Dia 1º de outubro – Sexta-feira

18h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

19h30* – Missa da Misericórdia



Dia 2 de outubro – Sábado

19h30 – Missa pelas famílias das vítimas da Covid-19



Dia 3 de outubro – Domingo

12h – Missa no Jardim das Pastorais da Comunidade

14h – Almoço do Padroeiro no formato delivery



Dia 4 de outubro – Segunda-feira – Dia de São Francisco de Assis

10h30 – Bênção dos animais

19h30* – Missa em honra a São Francisco, com bênção das plantas e da água



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

**A participação presencial deve ser agendada pelo WhatsApp (32) 98830-0940.

***Haverá funcionamento de cantina todos os dias.



Igreja São Francisco de Assis – Parque Guarani (pertencente à Paróquia Santa Cruz)

*A igreja fica na Rua São João Batista, 185 – Bairro Parque Guarani



De 1º a 3 de outubro – Tríduo



Dia 1º de outubro – Sexta-feira

19h – Missa com bênção das rosas



Dia 2 de outubro – Sábado

19h – Terço Luminoso



Dia 3 de outubro – Domingo

8h – Missa com bênção das chaves



Dia 4 de outubro – Segunda-feira – Dia de São Francisco de Assis

15h30 e 17h – Bênção dos animais

19h – Missa Solene em honra a São Francisco presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira



*A participação presencial nas missas será por ordem de chegada.



Igreja São Francisco de Assis – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*A capela fica na Rua Joaquim da Costa Chaves, s/nº – Bairro Boa Vista



De 1º a 3 de outubro – Tríduo

19h – Missa



Dia 4 de outubro – Segunda-feira – Dia de São Francisco de Assis

6h, 12h e 19h – Missas



Igreja São Francisco de Assis – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)

*A igreja fica no Bairro Antônio Afonso



De 1º a 3 de outubro – Tríduo

19h – Missa



Dia 4 de outubro – Segunda-feira – Dia de São Francisco de Assis

19h – Missa Festiva



*A participação presencial nas celebrações será por ordem de chegada.