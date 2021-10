Parque municipal abre inscrições para feira de artesãos

da Redação - 01/10/2021

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Turismo (Setur), disponibilizou nesta sexta-feira, 1º, as inscrições para os artesãos locais que tenham interesse em participar da Feira de Artesanato no Parque Municipal. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link. A inauguração do Parque Municipal de Juiz de Fora está programada para o próximo dia 12 de outubro, com a feira sendo uma das principais atrações do evento.

O objetivo é oferecer aos artesãos e empreendedores locais um espaço onde terão oportunidade para comercializar e dar visibilidade aos seus produtos, fortalecendo a identidade da marca através de exposição, melhorando a fonte de renda e, consequentemente, contribuindo e agregando valor para o crescimento do comércio local.

A Secretaria de Turismo irá disponibilizar as barracas e stands, bem como a montagem e desmontagem; além disso, oferecerá pontos de acesso à energia elétrica e apoio à infraestrutura do local, como banheiros, bebedouros e estacionamento para os feirantes durante a realização do evento. A Setur também utilizará as redes sociais da Secretaria e da Prefeitura para divulgação e promoção das feiras.

O Parque Municipal

O Parque Municipal está localizado no antigo SESC Pousada, rua do Contorno s/n, bairro Nova Califórnia. O espaço é composto de quatro campos de futebol, quatro quadras, um ginásio poliesportivo coberto, parque aquático, dois espaços para instalações de restaurantes, salão de jogos, instalações de churrasqueiras, pista de caminhada e trilhas, além de estacionamento e áreas arborizadas. Os espaços serão abertos de maneira progressiva ao público, seguindo os protocolos sanitários exigidos pela administração municipal.