UBSs realizam o Dia D da multivacinação neste sábado

Em 2021, a campanha de âmbito nacional, ocorre de 1º a 29 de outubro

da Redação - 01/10/2021

Manter o cartão de vacina em dia é de suma importância para que as crianças e adolescentes fiquem protegidos e que não tenhamos o aumento de casos de doenças evitáveis. Diversas vacinas, como as contra sarampo, rubéola, hepatites A e B, poliomielite (paralisia infantil), HPV, entre outras, estarão disponíveis neste sábado, 2, quando acontece o “Dia D” da Multivacinação. Em Juiz de Fora, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o PAM Marechal e a Igreja Sagrado Coração de Jesus, localizada no Bairu, irão funcionar das 8h às 17h, sem intervalo, para a aplicação das vacinas destinadas a crianças e a adolescentes de até 14 anos.



A campanha de multivacinação, realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), é destinada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Em 2021, a campanha de âmbito nacional, ocorre de 1º a 29 de outubro, sendo 2 de outubro o dia “D” de divulgação e mobilização em todo o país.

A multivacinação tem como objetivo facilitar o acesso às vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente; atualizar a situação vacinal; aumentar as coberturas vacinais e homogeneidade; diminuir a incidência e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis nas crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.

Fique atento

A Secretaria de Saúde reforça que é obrigatório apresentar a caderneta de vacinação durante a campanha, para receber as vacinas. Quem se vacinou contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 14 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra o coronavírus para poder ser vacinado. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.