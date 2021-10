Nossa Senhora do Rosário é celebrada em 7 de outubro

Confira a programação nas igrejas da cidade

da Redação - 02/10/2021 08:44

No dia 7 de outubro, os católicos recordam a devoção à Nossa Senhora do Rosário. A celebração convida à meditação dos Mistérios de Cristo: Sua Encarnação, Paixão, Morte e Ressurreição. E foi a própria Mãe de Deus quem pediu que essa oração fosse difundida para a obtenção de graças abundantes.

Em 1208, a Virgem Maria apareceu a São Domingos de Gusmão para ensinar-lhe a rezar o Rosário e pediu que ele difundisse a devoção desta arma poderosa para vencer os inimigos da fé. Foi por causa deste anúncio do santo que as tropas cristãs, antes da Batalha de Lepanto (7 de outubro de 1571), rezaram o Santo Rosário e venceram os turcos otomanos.

Em agradecimento a Nossa Senhora, o Papa São Pio V instituiu esta data como a Festa de Nossa Senhora das Vitórias e acrescentou o título de “Auxílio dos Cristãos” às ladainhas da Mãe de Deus. Mais tarde, o Papa Gregório III mudou o nome para Festa de Nossa Senhora do Rosário.

Na Arquidiocese de Juiz de Fora, as paróquias e comunidades dedicadas a esse título mariano já iniciaram os festejos em honra à Padroeira. Confira, abaixo, os detalhes:

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Bairro Granbery

*A Matriz fica na Rua Santos Dumont, 215 – Granbery

Dia 3 de outubro – Domingo

8h, 10h* e 19h – Missas com coroação de Nossa Senhora

12h – Almoço festivo

De 4 a 6 de outubro – Tríduo

18h15 – Santo Terço, ladainha, orações e reflexões

19h – Missa

*Haverá funcionamento da cantina todos os dias.

Dia 7 de outubro – Quinta-feira – Dia de Nossa Senhora do Rosário

12h, 16h e 19h30* – Missas com distribuição das Rosas de Nossa Senhora do Rosário

12h às 21h – Festival de pastéis e bolo

18h – Carreata de Nossa Senhora do Rosário saindo da Igreja Matriz

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

**Somente no dia 7 será necessário agendar para participar presencialmente das Missas. O agendamento deve ser feito pelo telefone/Whatsapp (32) 3216-7177.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas (Distrito de Juiz de Fora)

*A Matriz fica na Praça da Matriz, s/nº – Centro

De 28 de setembro a 6 de outubro – Novena

19h30 – Missa

Dia 7 de outubro – Quinta-feira – Dia de Nossa Senhora do Rosário

19h30 - Missa Solene

Dia 9 de outubro – Sábado

7h - Caminhada Paroquial Mariana saindo de Valadares em direção à Rosário de Minas

*A participação presencial nas celebrações é por ordem de chegada.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Bocaina de Minas/MG

*A Matriz fica na Rua Joaquim Domingues Maciel, 13 – Centro

De 28 de setembro a 6 de outubro – Novena

19h – Missa

Dia 7 de outubro – Quinta-feira – Dia de Nossa Senhora do Rosário

12h e 19h – Missas festivas

*A participação presencial nas celebrações é por ordem de chegada.

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

Igreja Nossa Senhora do Rosário – São João Nepomuceno/MG (pertencente à Paróquia São João Nepomuceno)

*A igreja fica na Travessa Prefeito Agenor Henriques, s/nº - Centro

Dia 2 de outubro – Sábado

17h30 – Reza do Santo Terço e oferta de flores à Maria

18h – Missa

Dia 3 de outubro – Domingo

17h30 – Reza do Santo Terço e oferta de flores à Maria

18h – Celebração da Palavra

Dia 4 de outubro – Segunda-feira

18h30 – Reza do Santo Terço e oferta de flores à Maria

19h – Celebração da Palavra

Dia 5 de outubro – Terça-feira

18h30 – Reza do Santo Terço e oferta de flores à Maria

19h – Missa

Dia 6 de outubro – Quarta-feira

18h30 – Reza do Santo Terço e oferta de flores à Maria

19h – Missa

Dia 7 de outubro – Quinta-feira – Dia de Nossa Senhora do Rosário

18h30 – Reza do Santo Terço e oferta de flores à Maria

19h – Missa

*A participação presencial deve ser agendada através do (32) 3261-1031.

Igreja Nossa Senhora do Rosário – Belmiro Braga/MG (pertencente à Paróquia Sant’Ana)

*A igreja fica na Praça Getúlio Vargas, 04 – Centro

Dia 7 de outubro – Quinta-feira – Dia de Nossa Senhora do Rosário

18h - Terço Mariano

18h30 – Novena de Nossa Senhora Aparecida

19h – Missa

*A participação presencial será por ordem de chegada.

**A celebração será transmitida pelo Facebook da paróquia.

Igreja Nossa Senhora do Rosário – Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A igreja fica na Praça Juscelino Kubitschek, s/nº - Centro

Dia 7 de outubro – Quinta-feira – Dia de Nossa Senhora do Rosário

19h – Missa

Igreja Nossa Senhora do Rosário – Matias Barbosa/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

*A igreja fica na Praça do Rosário, s/nº - Centro

Dia 7 de outubro – Quinta-feira – Dia de Nossa Senhora do Rosário

19h – Missa

*A participação presencial deve ser agendada pelo telefone (32) 3273-1338.

**A celebração será transmitida pelo Facebook e YouTube da paróquia.