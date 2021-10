Idoso perde 14 mil em golpe do cartão clonado no Bairro São Judas Tadeu

Na semana passada, a PC prendeu um suspeito de realizar este tipo de golpe na cidade

da Redação - 05/10/2021 09:44

Um idoso, de 71 anos, perdeu 14 mil da conta corrente após ter sido vítima de um golpe.

Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada no dia 1º de outubro, por volta das 20h50. A vítima relatou que recebeu uma ligação dizendo que era do banco e que seu cartão havia sido clonado. Ainda conforme o idoso, o suposto funcionário pediu para que ele deixasse o cartão e a senha separados que um outro funcionário iria passar na sua casa, na Rua Waldir Martins de Oliveira, no Bairro São Judas, para pegar o dinheiro.

Após a entrega, o homem percebeu que haviam sido feitos vários saques em sua conta, totalizando R$ 14 mil. Na semana passada, a PC prendeu um suspeito de realizar este tipo de golpe na cidade.