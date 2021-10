Padroeira do Brasil é celebrada em toda a Arquidiocese

Na Catedral Metropolitana, por exemplo, serão cinco missas no dia 12, além da tradicional motociata

da Redação - 06/10/2021 06:39

As igrejas católicas em Juiz de Fora realizam novena em honra à Nossa Senhora Aparecida, celebrada no próximo dia 12. Em todo o país, as festividades deste ano são regidas pelo tema “Com Maria, somos Povo de Deus, unido pela Aliança”, proposto pelo Santuário Nacional.



Na Arquidiocese de Juiz de Fora, são inúmeras as igrejas que, dedicadas ou não à Padroeira do Brasil, prepararam programações especiais. Na Catedral Metropolitana, por exemplo, serão cinco missas no dia 12, além da tradicional motociata de Nossa Senhora Aparecida, que chega à sua 25ª edição. Os motociclistas se encontrarão no Bom Pastor e seguirão rumo a Catedral, onde às 11h30, o Arcebispo Metropolitano preside a Santa Missa, que contará exclusivamente com a participação dos motociclistas.

Neste ano, as comemorações de uma das mais importantes festas do país, dedicada à Padroeira do Brasil, tornam a acontecer de forma mais expressiva, com a presença de público em toda a Arquidiocese e respeitando-se os limites estabelecidos pelos protocolos das autoridades.

Confira as programações organizadas pelas comunidades de nossa Igreja Particular:

Juiz de Fora

Catedral Metropolitana – Centro

*A Catedral fica na Rua Santo Antônio, 1201 – Centro

De 03 a 11 de outubro – Novena

Dia 3 de outubro – Domingo

10h – Missa e novena

De 4 a 8 de outubro – De Segunda a Sexta-feira

12h – Missa e novena

Dia 9 de outubro – Sábado

9h – Missa e novena

Dia 10 de outubro – Domingo

10h – Missa e novena

Dia 11 de outubro – Segunda-feira

12h – Missa e novena

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h, 8h30, 10h, 16h e 18h – Missas

9h – Concentração para XXV Procissão de Motociclistas de Juiz de Fora

11h30 – Missa dos Motociclistas, presidida por Dom Gil Antônio Moreira*

*Transmissão pelo Facebook e YouTube da WebTv A Voz Católica.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Bairro Nossa Senhora Aparecida

*A Matriz fica na rua Nossa Senhora Aparecida, 120 – Bairro Nossa Senhora Aparecida

De 03 a 11 de outubro – Novena

18h30 – Terço

19h – Santa Missa

Dia 10 de outubro – Domingo

8h – Missa

Logo após, passeio da imagem de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas do bairro.

11h – Almoço da Padroeira

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h – Missas

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

** Agendamento para participação presencial através do (32) 3237-1125, de segunda a sexta das 12h às 20h e aos sábados de 8h às 12h.

***Funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Bairro Linhares

*A Matriz fica na Rua Diva Garcia, 2100 – Linhares

De 03 a 11 de outubro – Novena

Dia 3 de outubro – Domingo

7h – Santa Missa

18h30 – Ofício da Imaculada Conceição

19h – Santa Missa e Novena

De 4 a 8 de outubro – De Segunda a Sexta-feira

7h – Santa Missa

15h – Santa Missa

19h – Novena

Dia 9 de outubro – Sábado

12h – Santa Missa

18h30 – Ofício da Imaculada Conceição

19h – Santa Missa e Novena

Dia 10 de outubro – Domingo

7h – Santa Missa

11h30 – Almoço festivo

18h30 – Ofício da Imaculada Conceição

19h – Santa Missa e Novena

Dia 11 de outubro – Segunda-feira

7h – Santa Missa

15h – Santa Missa

19h – Novena

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h, 10h, 15h e 19h – Santa Missa

Após a Missa das 10h acontecerá carreata com a imagem da Padroeira do Brasil

*Agendamento para participação presencial através do (32) 3218-5199.

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Bethânia

*A Matriz fica na Rua Salvador Cannavio, 03 – Granjas Betânia

De 03 a 11 de outubro – Novena

18h15 – Terço

19h – Santa Missa e Novena

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

6h – Alvorada

7h – Missa de abertura

10h – Missa

16h – Carreata

18h – Missa Solene de encerramento

*Funcionamento de barraquinhas nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro.

** Agendamento para participação presencial no dia 12 de outubro através do (32) 3225-8302 ou (32) 98846-0456, de segunda a sexta-feira a partir das 15h.

Matriz Nossa Senhora Aparecida – Bairro Nova Era (pertencente à Paróquia São João Paulo II)

*A capela fica na Rua Jarcil Firmino Pinheiro, 30 – Bairro Nova Era

De 9 a 11 de outubro – Tríduo

19h – Missa

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h – Carreata com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e São João Paulo II, saindo da Comunidade Sagrado Coração de Jesus em direção a Matriz

10h – Santa Missa solene*

15h – Recitação do santo terço e consagração a Nossa Senhora

18h – Santa Missa solene*

*Transmissão pelo Facebook da Paróquia e YouTube do Padre Rafael.

Capela Nossa Senhora Aparecida – Bairro Jardim Natal (pertencente à Paróquia Nossa Senhora Lourdes)

*A capela fica na Rua Wenceslau Braz, 363 ‐ Bairro Jardim Natal

De 09 a 11 de outubro – Tríduo

18h30 – Oração do Terço

19h30 – Celebração

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

08h – Oração do Terço

09h – Celebração, logo após carreata com a imagem da padroeira

11h às 13h – Almoço com venda apenas de Marmitex

12h – Celebração

15h – Terço da Misericórdia

16h – Celebração

Capela Nossa Senhora Aparecida – Bairro Santa Luzia (pertencente à Paróquia Santa Luzia)

*A capela fica na Rua Braz Antônio Falco, 44 – Bairro Santa Luzia

De 3 a 8 de outubro – Novenário

19h – Terço Mariano com reflexões catequéticas sobre Maria

Dia 7 de outubro – Quinta-feira

19h – Terço e adoração ao Santíssimo Sacramento

De 9 a 11 de outubro – Tríduo

19h – Missa

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h e 11h – Missas na capela

18h – Procissão

19h – Missa na Matriz

*Agendamento para participação presencial através do (32) 3234-3332.

Capela Nossa Senhora Aparecida – Bairro Vila Ideal (pertencente à Paróquia Santa Ana)

*A capela fica na Rua Dr. João Vieira, 351 – Bairro Vila Ideal

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

16h – Carreata com a imagem da padroeira do Brasil pelas principais ruas do bairro até a Matriz

18h – Missa na Matriz

*Transmissão pelo YouTube da paróquia.

Capela Nossa Senhora Aparecida – Bairro Retiro (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

*A capela fica na Rua Walfrido Machado de Mendonça, 255 ‐ Bairro Retiro

De 03 a 11 de outubro – Novena

19h30 – Missa

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

6h – Alvorada de fogos

8h – Missa em intenção pelos idosos

10h – Missa em intenção pelas crianças*

12h – Oração do Terço

14h – Missa em intenção pelos jovens

17h – Carreta pelas ruas do bairro

Em seguida, Missa Campal no estilo Drive-In*

* Durante o dia todo a igreja estará aberta.

*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.

** Agendamento para participação presencial através do (32) 98849-7590 ou (32) 98891-3690.

Capela Nossa Senhora Aparecida – Bairro Cerâmica (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Cabeça)

*A capela fica na Rua Hélio Tomaz, 44 – Cerâmica

De 03 a 11 de outubro – Novena

19h30 – Missa

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h, 10h30 e 19h – Missas

*Agendamento pela secretaria paroquial através do (32) 3215-5797, de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h30.

Capela Nossa Senhora Aparecida – Paula Lima (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Assunção)

*A capela fica em Varginha – Área Rural

De 1º a 9 de outubro – Novena

Realizada nas casas, individualmente

Dia 9 de outubro – Sábado

18h – Celebração da Palavra

Dia 10 de outubro – Domingo

18h – Terço da família

Dia 11 de outubro – Segunda-feira

19h – Terço dos Homens

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h – Celebração da Palavra na Matriz*

15h – Missa da Padroeira

* Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.

**Agendamentos para a Celebração e a Missa através do WhatsApp (32) 99903-0320 (Dulce).

Gruta Nossa Senhora Aparecida – Paula Lima (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Assunção)

*A gruta fica na Rua Diva Rezende Lopes, 93 – Paula Lima

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

19h – Terço Mariano na Gruta

Capela Nossa Senhora Aparecida – Dias Tavares (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*A capela fica na Rua Antônio Vieira Tavares, 100 – Dias Tavares

De 3 a 11 de outubro – Novena

Dia 3 de outubro – Domingo

9h30 – Missa e novena

De 4 a 9 de outubro – De Segunda a Sábado

19h – Missa e novena

Dia 10 de outubro – Domingo

8h – Carreata saindo da Comunidade Santa maria Eterna

9h30 – Chegada dos carros e Missa campal

Dia 11 de outubro – Segunda-feira

19h – Missa e novena

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h – Missa Solene

Capela Nossa Senhora Aparecida – Ribeirão das Pedras (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*A capela fica na Rua Ribeirão das Palmeiras, 06 – Bairro Ribeirão das Pedras

De 10 a 12 de outubro – Tríduo

Dia 10 de outubro – Domingo

17h –Santa Missa

Dia 11 de outubro – Segunda-feira

17h –Santa Missa

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

16h – Missa Festiva e procissão

Capela Nossa Senhora Aparecida – Cidade Nova (pertencente à Paróquia São Pio X)

*A capela fica na Rua Maurício Gonçalves Filgueira, 96 – Bairro Cidade Nova e a Matriz fica na Rua Dr. Walter Nascimento Campos, 20 – Bairro Ipiranga

De 2 a 8 de outubro – Novena

*No dia 4 de outubro não haverá novena pois a comunidade São Francisco estará em festa.

Dia 2 de outubro – Sábado

19h – Primeiro dia da novena na Matriz

Dia 3 de outubro – Domingo

18h – Segundo dia da novena na Matriz

De 5 a 8 de outubro – De Terça a Sexta-feira

19h30 – Novena na Matriz

De 9 a 11 de outubro – Tríduo na capela*

Dia 9 de outubro – Sábado

17h – Oração do terço

Dia 10 de outubro – Domingo

18h – Santa Missa

Dia 11 de outubro – Segunda-feira

19h30 – Santa Missa

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h30 – Missa no Seminário Nossa Senhora do Sagrado Coração*

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

Capela Nossa Senhora Aparecida – Parque Independência (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

* A capela fica na Rua Manoel José de Paula, lote 16 – Bairro Parque Independência

De 05 a 11 de outubro – Semana das Alegrias de Maria

De 5 a 8 de outubro – De Terça a Sexta-feira

19h30 – Celebração das alegrias

Dia 9 de outubro – Sábado

19h – Celebração das alegrias

Dia 10 de outubro – Domingo

8h – Missa

9h30 – Missa

19h – Celebração das alegrias

Dia 11 de outubro – Segunda-feira

19h – Celebração das alegrias

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h e 15h – Missas festivas

16h30 – Carreata de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas do bairro

19h – Missa Solene

*Entre os dias 8 e 12 de outubro haverá drive-thru de pastéis, mediante encomenda na secretaria ou após as missas.

Capela Nossa Senhora Aparecida – Jardim Cachoeira (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

*A capela fica na Rua Nasira Matar de Freitas, 617 ‐ Bairro Jardim Cachoeira

De 9 a 11 de outubro – Tríduo

19h30 – Missas

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h e 19h30 – Missas na capela e na Matriz

Logo após a missa das 08h da manhã na Matriz, haverá carreta com a imagem de Nossa Senhora Aparecida até sua capela em Jardim Cachoeira

*Agendamento para participação presencial através do (32) 3223-1093.

Capela Nossa Senhora Aparecida – Represa (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*A comunidade fica na Represa

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

19h – Procissão e Missa Festiva de Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Bom Pastor – Bairro Bom Pastor

*A Matriz fica Praça Dr. João Tostes, s/nº – Bairro Bom Pastor

De 9 a 11 de outubro – Tríduo

Dia 9 de outubro – Sábado

17h – Celebração das alegrias

Dia 10 de outubro – Domingo

10h – Missa

Dia 11 de outubro – Segunda-feira

19h – Celebração das alegrias

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

10h – Missa festiva, seguida de carreata pelas ruas do bairro

19h – Missa festiva

Paróquia Cristo Rei – Bairro Jardim do Sol

* A Matriz fica na Rua Manoel Joaquim Tavares, 30 – Bairro Jardim do Sol

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

10h – Missa festiva

Paróquia Divino Espírito Santo – Bairro Progresso

*A Matriz fica na Rua José Antônio Benhame, 159 – Progresso

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h30 – Missa Igreja Divino Espírito Santo (Matriz)

9h30 – Missa Igreja Santa Clara – Bairro Santa Paula

18h – Missa Igreja Divino Espírito Santo (Matriz)

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do (32) 3226-3560, de segunda à sexta-feira de 14h às 18h.

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Bairro Mundo Novo

*A Matriz fica na Rua Onofre Mendes, 320 – Mundo Novo e a Capela Santa Cecília, na Rua Olegário Mariano, 220 – Santa Cecília

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h – Missa na Matriz

9h – Missa na Capela Santa Cecília

10h30 – Carreata pelas ruas do bairro Santa Cecília

16h – Carreata pelas ruas do bairro Mundo Novo

18h – Adoração ao Santíssimo Sacramento na Matriz

18h30 – Santo Terço das mulheres na capela Santa Cecília

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Bairro Benfica

* A Matriz fica na Rua Paulo Garcia, 21 – Bairro Benfica

De 03 a 11 de outubro – Novena

19h – Missa

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h, 10h e 19h – Missas

Após a Missa das 10h haverá uma carreata

*Transmissões pelo Facebook da paróquia.

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

*A Igreja da Glória fica na Av. dos Andradas, 855 – Morro da Glória

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h, 10h, 17h, 19h30* – Missas

*Transmissão pelo YouTube da paróquia.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Barbosa Lage

* A Matriz fica na Rua Engenheiro Hugo Vocurca Filho, 630 ‐ Bairro Barbosa Lage

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h30 – Missas nas Comunidades Sagrada Família (Jóquei 1) e São Lucas (Cidade do Sol)

9h30 – Missas nas Comunidades Matriz (Barbosa Lage) e Verbo Divino (Jóquei 2)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Nossa Senhora de Fátima

*A Matriz fica na Rua Nossa Senhora de Fátima, 52 – Nossa Senhora de Fátima

De 03 a 11 de outubro – Novena

Dia 3 de outubro – Domingo

18h – Missa e novena

De 4 a 9 de outubro – De Segunda a Sábado

19h – Missa e novena

Dia 10 de outubro – Domingo

18h – Missa e novena

Dia 11 de outubro – Segunda-feira

19h – Missa e novena

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

08 e 18h – Missas na Comunidade Matriz

09h e 19h30 – Missas na Comunidade Santana

10h – Missa solene na Comunidade São Charbel

15h – Carreata Nossa Senhora Aparecida – Concentração Estádio Municipal Radialista Mário Helênio (Realização em parceria com a Paróquia São Pedro)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Santa Cruz

*A Matriz fica na Av. Dr. Simeão de Faria, 1853 ‐ Bairro Santa Cruz

8h – Missa Matriz

18h – Missa na Comunidade São Judas

19h30 – Missa na Comunidade São Sebastião

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Bairro Grajaú

*A Matriz fica na Rua Raulina Magalhães, 40 – Grajaú

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h – Missa no Colégio Santos Anjos

9h30 – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes

17h – Missa para os idosos na Casa de Repouso

18h30 – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

* A Matriz fica na Rua Santos Dumont, 215 – Bairro Granbery

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

12h – Missa Solene

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas (distrito de Juiz de Fora)

* A Matriz fica na Praça da Matriz, s/nº – Centro

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h – Missa Solene

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairro Bairu

*A Matriz fica na Rua Dr. Alberto Vieira Lima, 50 – Bairu

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

19h – Missa Solene

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

* A Matriz fica na Rua Pinto de Moura, 70 – Bairro Poço Rico

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h – Missa no Santuário São Judas

*Transmissão pelo Facebook do Santuário.

9h – Missa na Igreja Santa Tereza D’Avila

9h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima

*Transmissão pelo Facebook da igreja.

11h – Missa na Matriz

*Transmissão pelo Instagram da paróquia.

15h – Missa com Catequistas e Catequizandos no Santuário São Judas

18h – Missa na Matriz

*Agendamentos para participação presencial das missas das 8h e 11h através (32) 3211-2664.

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Bairro Santo Antônio

*A Matriz fica na Rua Francisco Cerqueira Cruzeiro, 770 – Bairro Santo Antônio e A Igreja Divino Espírito Santo fica na Rua Francisco Fontainha, 134 – Santo Antônio

De 8 a 11 de outubro – Tríduo

Dia 8 de outubro – Sexta-feira

19h – Primeiro dia do tríduo na Matriz

Dia 9 de outubro – Sábado

19h 30 – Segundo dia do tríduo na Matriz

Dia 11 de outubro – Segunda-feira

19h – dia do tríduo na Igreja Divino Espírito Santo

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h – Missa na Igreja Divino Espírito Santo

16h – Missa na Matriz

Logo após, carreata com a imagem para a área missionária Nossa Senhora Aparecida

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões (distrito de Juiz de Fora)

* A Matriz fica na Rua Principal, 01 – Centro

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h30 – Procissão em torno da igreja Matriz, em seguida Missa

11h – Missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida (Pires)

12h – Concentração para carreata em frente à igreja Matriz

13h – Carreata em homenagem a Nossa Senhora Aparecida pelas ruas do bairro, retornando para igreja Matriz

18h – Procissão, em seguida, Missa na comunidade de São Sebastião, em Monte Verde

*Agendamento para participação presencial através do (32) 3266-4128.

Paróquia São Geraldo – Bairro Teixeiras

*A Matriz fica na Rua Nair Furtado de Souza, 10 – Teixeiras

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h – Celebração Eucarística na Matriz

9h – Celebração Eucarística nas Comunidades São Domingos e Nossa Senhora Rosa Mística

19h – Missa na Matriz

Paróquia São José – Costa Carvalho

*A Matriz fica na Av. Sete de Setembro, 288 – Bairro Costa Carvalho

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h, 10h, 16h e 19h30 – Missas

12h – Terço

Paróquia São Pedro – Bairro São Pedro

*A Matriz fica na Avenida Senhor dos Passos, 1592 – Bairro São Pedro



De 03 a 11 de outubro – Novena

19h30 – Missa

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h, 10h e 19h – Missas na Estação São Pedro

15h – Carreata saindo do Estádio Municipal Mário Helênio (Realização em parceria com a Paróquia Nossa Senhora de Fátima)

Quase-Paróquia São Geraldo – Filgueiras

*A Matriz fica na Rua Monsenhor Ferrer, 198 – Bairro Filgueiras

Dia 12 de outubro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora

8h – Celebração