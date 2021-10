Avenida Brasil recebe projeto Rua de Brincar

partir do dia 10 de outubro, a circulação de veículos ficará impedida todos os domingos

da Redação - 07/10/2021 07:48

Com o objetivo de disponibilizar espaço para a prática de atividades de lazer na Região Leste, o programa Boniteza da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) lança o projeto "Rua de Brincar" na Avenida Brasil. A partir do dia 10 de outubro, a circulação de veículos ficará impedida todos os domingos, das 8h às 12h, no trecho da Avenida Brasil entre a Rua Benjamin Constant e a Rua Mal. Setembrino de Carvalho (Ponte do Ladeira). Com isso, a via será um espaço de lazer para a população nas manhãs de domingo.



Como conta a secretária de governo, Cidinha Louzada, a ideia do “Rua de Brincar” é que as pessoas aproveitem o espaço para realizar atividades ao ar livre. “No mês de outubro estamos inaugurando vários locais para o lazer da população, como o Parque Municipal e o Parque do Museu Mariano Procópio. Dentro das nossas discussões no programa Boniteza tivemos, então, a iniciativa de disponibilizar um espaço de lazer também na Região Leste. Queremos que a população enxergue a Avenida Brasil e as margens do Rio Paraibuna como um local para diversão, para passear, andar de bicicleta, andar de skate, correr, brincar e aproveitar o dia de domingo”, explica.



Para a inauguração do "Rua de Brincar" neste domingo, 10, a Avenida Brasil terá uma série de atividades promovidas pelo programa Boniteza. Entre as ações que serão acompanhadas por instrutores da Secretaria de Esporte e Lazer estão: pula corda; amarelinha; futebol de dupla ou de quarteto em mini quadra; pista de bicicleta; slackline; corrida de equilíbrio com colher; e brincadeiras com elástico. Durante a manhã, serão disponibilizadas para empréstimo de bicicletas para crianças de até 4 anos de idade.



Em homenagem ao mês das crianças, também haverá doação de livros infantis por meio de iniciativa da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc). As crianças poderão, ainda, acompanhar contação de histórias infantis promovidas pela equipe da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) a partir das 10h.



Além disso, os pais que forem à Rua de Brincar poderão aproveitar a oportunidade para conferir se o cartão de vacina das crianças está em dia. Uma equipe da Secretaria de Saúde estará com uma tenda no local para fazer a verificação, tirar dúvidas sobre a multivacinação e até para aplicar vacinas de rotina. Para isso, é importante levar o cartão de vacina e o documento de identificação.



Já a Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) - em parceria com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) - promoverá uma exposição de sementes nativas e estará recebendo doação de sementes de Ipê. A orientação é que as sementes não estejam armazenadas em locais úmidos. As sementes doadas passarão por análise de especialista e o objetivo é que sejam utilizadas no desenvolvimento do plano de arborização do programa Boniteza, contribuindo para a recomposição da vegetação da cidade.



As pessoas poderão, ainda, voltar para casas com animais de estimação. Os protetores de animais independentes estarão passeando na Avenida Brasil com cães disponíveis para adoção. Haverá, ainda, uma tenda para tirar dúvidas sobre o Canil Municipal e sobre a proteção animal.



Um grupo de capoeira da Região Leste também vai participar da ação na Avenida Brasil, assim como a associação de skatistas de Juiz de Fora - que, inclusive, montará obstáculos na Avenida Brasil para quem andar de skate. Cidinha reforça o convite para que a população aproveite a via. "O Rua de Brincar foi feito para que a comunidade se aproprie do espaço. Toda manhã de domingo esse trecho da Avenida Brasil vai estar livre para que as pessoas o utilizem para suas atividades de lazer", ressalta.



Programa Boniteza



O programa Boniteza, coordenado pela Secretaria de Governo (SG), é desenvolvido através de ação integrada entre Secretaria de Obras (SO), Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), Secretaria de Assistência Social (SAS), Secretaria de Saúde (SS), Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), Secretaria de Planejamento Urbano (Sepur), Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (Empav), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) e Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).



Desvio no trânsito



- Sentido Zona Norte/Centro (margem direita da Avenida Brasil): Desvio à direita pela Rua Benjamin Constant, cruzando a passagem de nível e seguindo até a Rua Jarbas de Lery Santos. Deste ponto, será possível virar à esquerda na Avenida Getúlio Vargas ou seguir em frente pela Benjamin Constant, para acessar a Avenida Barão do Rio Branco.



- Sentido Bairro de Lourdes/Centro (margem esquerda da Avenida Brasil): Para veículos pesados (caminhões e carretas): Desvio na altura da Ponte Carlos Otto, subindo o Viaduto Presidente Itamar Franco e virando à direta para Rua Francisco Bernardino. Deste ponto, deve-ser seguir até a Rua Barão de Cataguases e atravessar a Avenida Barão do Rio Branco, virando à direta para a Avenida dos Andradas. Da via, será possível acessar a Rua Mariano Procópio, virando à direta para a Rua Ruy Barbosa e cruzando a ponte para chegar até a Avenida Brasil.



- Sentido Bairro de Lourdes/Centro (margem esquerda da Avenida Brasil): Para veículos leves: Desvio à direita da Rua Santo Colsera, acessando a Rua São Bernardo e descendo pela Rua Cesário Alvim. Deste ponto, deve-se seguir até a Avenida Sete para acessar a Rua Benjamin Constant. Seguindo em frente até a Rua Francisco Bernardino e atravessando a passagem de nível, vira-se à direta para a Francisco Bernardino, caso queira chegar até a Avenida Barão do Rio Branco. Para acessar a Avenida Getúlio Vargas, será preciso seguir em frente pela Benjamin.