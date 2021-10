Parque da Lajinha tem aumento do número de visitantes

Eventos e ensaios fotográficos estão autorizados com a presença de até 15 pessoas

da Redação - 07/10/2021 07:41

As novas regras de funcionamento do Parque da Lajinha começam a valer a partir deste sábado, 8. A iniciativa faz parte da flexibilização de retomada das atividades prevista no Programa “JF Viva”.

Com a mudança, o número de pessoas que podem permanecer no local ao mesmo tempo sobe para 500. Eventos e ensaios fotográficos estão autorizados com a presença de até 15 pessoas. O uso de máscara continua sendo obrigatório durante toda a permanência, bem como a proibição do consumo de bebida alcoólica no interior do Parque.

Os bebedouros só podem ser utilizados com garrafas ou copos. O serviço de pedalinho está mantido seguindo os cuidados, como a distribuição de senhas para evitar filas, a utilização do álcool nas mãos e também na higienização dos equipamentos e coletes. A aferição de temperatura na entrada segue obrigatória e a distância entre as pessoas na fila deve ser de dois metros.



Apresentação do cartão

A apresentação do cartão de vacina com o esquema vacinal contra a Covid-19 em dia é indispensável na entrada. Crianças abaixo de 12 anos não estão incluídas nesta regra. O Parque da Lajinha funciona de terça a domingo, entre 8h e 16h.