Feira Livre da Avenida Brasil tem trânsito alterado a partir deste domingo

A medida tem como objetivo aumentar o espaçamento entre as barracas

da Redação - 08/10/2021 05:15

A partir deste domingo, 10, das 5h às 13h, o trânsito da Avenida Brasil, à margem esquerda do Rio Paraibuna, onde ocorre a Feira Livre, será interditado entre as pontes Wilson Coury Jabour Júnior e a Rua Luiza Colsera. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) informa que o desvio durante a realização da feira passa a ser pela Rua Santo Colsera. A medida tem como objetivo aumentar o espaçamento entre as barracas na via, garantindo a segurança sanitária dos feirantes e clientes, além de melhorar o fluxo na avenida. A SMU orienta os motoristas a optarem pelo deslocamento através de vias como a Avenida Barão do Rio Branco no domingo, a fim de evitar surpresas com congestionamento.